https://ria.ru/20201010/kazaki-1579188779.html
Учрежден Союз казачьей молодежи России
Представители 75 регионов страны приняли участие в учредительном съезде всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:15
2020-10-10T16:15
2020-10-10T16:15
российское казачество
краснодарский край
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Представители 75 регионов страны приняли участие в учредительном съезде всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей молодежи России", который прошел 9 октября в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО).С инициативой создания союза выступили сами молодежные активы реестровых войсковых казачьих обществ. Новое движение призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста молодым людям с опорой на исторический опыт их предков.Он также отметил, что молодежь – это не только казаки и казачки от 18 до 35 лет, но и школьники. В настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч человек, из которых 100 тысяч – в Кубанском казачьем войске, 12 тысяч – в Донском, 3 тысячи – в Терском и еще 5 тысяч – в остальных девяти войсках. Однако эти цифры пока не учитывают ребят школьного возраста, как, например, в Краснодарском крае. А их во всех регионах огромное количество."В казачьих классах, школах, кадетских корпусах идет формирование личности, закаливание характера. Наряду с общеобразовательными предметами воспитанник осваивает всесторонние знания о казачестве, его историю, судьбы народа и культурные традиции. И по окончании школы мы получаем уже сформировавшуюся личность", – рассказал атаман.Долуда также отметил, что молодежные лидеры формируются в казачьих школах и кадетских корпусах, а из атаманов классов и образовательных учреждений они могут вырасти в атаманы первичных, районных, отдельских или окружных казачьих обществ.12 руководителей молодежных казачьих организаций ВсКО проголосовали за создание всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей молодежи России" (СКМР), утверждение устава и состав координационного совета, возглавил который атаман ВсКО. Председателем СКМР был избран Тарас Слоквенко."Приоритетными направлениями работы станет консолидация всех возрастов молодежи, сближение реестровых и общественных казачьих организаций, объединение информационного казачьего молодежного пространства на базе сайтов и соцсетей, чтобы проводимые мероприятия получали новостное освещение", – подчеркнул избранный лидер Союза казачьей молодежи России.
https://ria.ru/20201008/kazaki-1578834456.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, краснодарский край, общество
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Представители 75 регионов страны приняли участие в учредительном съезде всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей молодежи России", который прошел 9 октября в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО).
С инициативой создания союза выступили сами молодежные активы реестровых войсковых казачьих обществ. Новое движение призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста молодым людям с опорой на исторический опыт их предков.
"За очень короткий промежуток времени нам удалось сформировать молодежные казачьи организации во всех 12 реестровых казачьих войсках России. Какую цель мы ставим перед собой? Прежде всего необходимость формирования казачьего самосознания у молодых людей на основе историко-культурного наследия, изучения традиций, обычаев российского казачества", – подчеркнул атаман ВсКО Николай Долуда.
Он также отметил, что молодежь – это не только казаки и казачки от 18 до 35 лет, но и школьники. В настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч человек, из которых 100 тысяч – в Кубанском казачьем войске, 12 тысяч – в Донском, 3 тысячи – в Терском и еще 5 тысяч – в остальных девяти войсках. Однако эти цифры пока не учитывают ребят школьного возраста, как, например, в Краснодарском крае. А их во всех регионах огромное количество.
"В казачьих классах, школах, кадетских корпусах идет формирование личности, закаливание характера. Наряду с общеобразовательными предметами воспитанник осваивает всесторонние знания о казачестве, его историю, судьбы народа и культурные традиции. И по окончании школы мы получаем уже сформировавшуюся личность", – рассказал атаман.
Долуда также отметил, что молодежные лидеры формируются в казачьих школах и кадетских корпусах, а из атаманов классов и образовательных учреждений они могут вырасти в атаманы первичных, районных, отдельских или окружных казачьих обществ.
"Нам очень нужны хорошие организаторы, грамотные управленцы, способные повести за собой казачьи общества, решать задачи, которые ставит перед нами руководство страны", – подчеркнул атаман ВсКО.
12 руководителей молодежных казачьих организаций ВсКО проголосовали за создание всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей молодежи России" (СКМР), утверждение устава и состав координационного совета, возглавил который атаман ВсКО. Председателем СКМР был избран Тарас Слоквенко.
"Приоритетными направлениями работы станет консолидация всех возрастов молодежи, сближение реестровых и общественных казачьих организаций, объединение информационного казачьего молодежного пространства на базе сайтов и соцсетей, чтобы проводимые мероприятия получали новостное освещение", – подчеркнул избранный лидер Союза казачьей молодежи России.