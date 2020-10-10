https://ria.ru/20201010/kazaki-1579188779.html

Учрежден Союз казачьей молодежи России

Представители 75 регионов страны приняли участие в учредительном съезде всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:15

2020-10-10T16:15

2020-10-10T16:15

российское казачество

краснодарский край

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Представители 75 регионов страны приняли участие в учредительном съезде всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей молодежи России", который прошел 9 октября в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО).С инициативой создания союза выступили сами молодежные активы реестровых войсковых казачьих обществ. Новое движение призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста молодым людям с опорой на исторический опыт их предков.Он также отметил, что молодежь – это не только казаки и казачки от 18 до 35 лет, но и школьники. В настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч человек, из которых 100 тысяч – в Кубанском казачьем войске, 12 тысяч – в Донском, 3 тысячи – в Терском и еще 5 тысяч – в остальных девяти войсках. Однако эти цифры пока не учитывают ребят школьного возраста, как, например, в Краснодарском крае. А их во всех регионах огромное количество."В казачьих классах, школах, кадетских корпусах идет формирование личности, закаливание характера. Наряду с общеобразовательными предметами воспитанник осваивает всесторонние знания о казачестве, его историю, судьбы народа и культурные традиции. И по окончании школы мы получаем уже сформировавшуюся личность", – рассказал атаман.Долуда также отметил, что молодежные лидеры формируются в казачьих школах и кадетских корпусах, а из атаманов классов и образовательных учреждений они могут вырасти в атаманы первичных, районных, отдельских или окружных казачьих обществ.12 руководителей молодежных казачьих организаций ВсКО проголосовали за создание всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения "Союз казачьей молодежи России" (СКМР), утверждение устава и состав координационного совета, возглавил который атаман ВсКО. Председателем СКМР был избран Тарас Слоквенко."Приоритетными направлениями работы станет консолидация всех возрастов молодежи, сближение реестровых и общественных казачьих организаций, объединение информационного казачьего молодежного пространства на базе сайтов и соцсетей, чтобы проводимые мероприятия получали новостное освещение", – подчеркнул избранный лидер Союза казачьей молодежи России.

https://ria.ru/20201008/kazaki-1578834456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, краснодарский край, общество