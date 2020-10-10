https://ria.ru/20201010/kasha-1579135666.html

Стало известно, кому нельзя есть кашу

Кашу с высоким гликемическим индексом нельзя есть тем, кто следит за фигурой, а также тем, кто страдает от диабета или ожирения, рассказала в интервью "АиФ"... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T06:16

2020-10-10T06:16

2020-10-10T15:09

елена губкина (врач)

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Кашу с высоким гликемическим индексом нельзя есть тем, кто следит за фигурой, а также тем, кто страдает от диабета или ожирения, рассказала в интервью "<a href="https://aif.ru/" target="_blank">АиФ</a>" врач-эндокринолог высшей категории <a href="https://ria.ru/person_elena-gubkina-vrach/" target="_blank">Елена Губкина</a>.Она напомнила, что крупы являются важной составляющей рациона и содержат в своем составе большое количество полезных компонентов, но в то же время большинство из них имеет высокий гликемический индекс.Как отметила Губкина, наиболее безопасной крупой с низким гликемическим индексом является перловая каша, средний показатель у гречки и риса, высокий — у пшенной, кукурузной и манной круп."Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта", — пояснила врач.По словам Губкиной, когда уровень глюкозы выше, чем необходимо организму в определенный момент, избыток перерабатывается в жир и "откладывается" в запасы. "Поэтому резкие скачки уровня глюкозы в крови вредны, поступление ее нужно регулировать", — заключила специалист.

https://ria.ru/20201003/maslo-1578145487.html

Роман Ушенин Конечно же каши вредны. Давайте лучше есть дошик и прочие деликатесы.) 48

Чегеваров . Любые зерновые,каши,хлеба это средство от голода и выживания большой человеческой массы но ни как не здоровое питание. Потреблять зерно самим и кормить ими животных это самовольная выдумка человека, а не задумка природы..Ожирения у человека и их животных связаны с таким питанием... 43

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена губкина (врач), здоровье, общество