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Эксперт рассказал, могут ли украсть деньги, зная номер карты
Операции с использованием только номера карты без ввода реквизитов, CV-кода и срока ее действия почти исключены из повседневной жизни, однако знание номера... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:25
2020-10-10T02:25
инфосистемы джет
мошенничество
технологии
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. </strong>Операции с использованием только номера карты без ввода реквизитов, CV-кода и срока ее действия почти исключены из повседневной жизни, однако знание номера карты дает мошенникам возможность попытаться угадать остальные данные методом подбора или с помощью социальной инженерии, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20201010/832141374.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> начальник отдела по противодействию <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенничеству</a> Центра прикладных систем безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Алексей Сизов.С помощью этого метода злоумышленник может побудить жертву к совершению операции по карте собственноручно или передаче недостающих реквизитов.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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инфосистемы джет, мошенничество, технологии

Эксперт рассказал, могут ли украсть деньги, зная номер карты

02:25 10.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Операции с использованием только номера карты без ввода реквизитов, CV-кода и срока ее действия почти исключены из повседневной жизни, однако знание номера карты дает мошенникам возможность попытаться угадать остальные данные методом подбора или с помощью социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
"Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например, очно, по телефону или через e-mail, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации", - объясняет эксперт.
С помощью этого метода злоумышленник может побудить жертву к совершению операции по карте собственноручно или передаче недостающих реквизитов.
 
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Инфосистемы ДжетМошенничествоТехнологии
 
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