https://ria.ru/20201010/karta-1579130521.html

Эксперт рассказал, могут ли украсть деньги, зная номер карты

Операции с использованием только номера карты без ввода реквизитов, CV-кода и срока ее действия почти исключены из повседневной жизни, однако знание номера... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:25

2020-10-10T02:25

2020-10-10T02:25

инфосистемы джет

мошенничество

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097290_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f21ab51eb6228b1f9c5c3d23b7d59cb2.jpg

<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. </strong>Операции с использованием только номера карты без ввода реквизитов, CV-кода и срока ее действия почти исключены из повседневной жизни, однако знание номера карты дает мошенникам возможность попытаться угадать остальные данные методом подбора или с помощью социальной инженерии, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20201010/832141374.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> начальник отдела по противодействию <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенничеству</a> Центра прикладных систем безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Алексей Сизов.С помощью этого метода злоумышленник может побудить жертву к совершению операции по карте собственноручно или передаче недостающих реквизитов.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, мошенничество, технологии