https://ria.ru/20201010/kardashyan-1579212637.html

Фигура русской Ким Кардашьян вызвала бурную реакцию в соцсетях

Российская модель и блогер Анастасия Квитко опубликовала на своей странице в Instagram провокационные фото, чем вызвала большой ажиотаж. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:53

2020-10-10T19:53

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шоубиз

анастасия квитко

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Российская модель и блогер <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=hgf-77H2LjDSBgwPJ0AAgcdt9-C6KvHxalxxiF0Gl2qIN_5FOm3YCA..&URL=https%3a%2f%2fria.ru%2fperson_anastasiya-kvitko" target="_blank">Анастасия Квитко</a> опубликовала на своей странице в Instagram провокационные фото, чем вызвала большой ажиотаж. На снимках 25-летняя девушка предстала в обтягивающем платье бежевого цвета, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Квитко попросила фолловеров выбрать то фото, которое им нравится больше всего.Поклонники модели оставили под постом множество комментариев, высоко оценив ее внешние данные. “Ты прекрасна, как всегда, божественное и роскошное тело. У меня нет слов описать тебя”, “Просто сногсшибательно”, “нельзя выбрать одно фото, потому что на всех ты прекрасна”, “Красавица”, “Фигура просто огонь”, “Выходи за меня”, “Слишком хорошо”, написали они.Анастасия Квитко имеет более 11 миллионов подписчиков в Instagram. Девушку называют Русской Ким Кардашьян.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия квитко, общество, в мире