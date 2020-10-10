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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579177288.html
В Карабахе сообщили об операции по ликвидации азербайджанских диверсантов
Армия обороны Карабаха проводит операцию по окружению и ликвидации диверсионной группы ВС Азербайджана, просочившейся к Гадруту до вступления в силу соглашения... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:39
2020-10-10T14:39
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Армия обороны Карабаха проводит операцию по окружению и ликвидации диверсионной группы ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, просочившейся к Гадруту до вступления в силу соглашения о перемирии, сообщили в субботу в минобороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."До вступления в силу гуманитарного перемирия азербайджанская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Гадрутском направлении. Уже третий час продолжается операция по окружению и ликвидации просочившейся группы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на остальных участках линии соприкосновения относительно спокойно. В военном ведомстве Карабаха считают, что действия азербайджанской стороны, "по всей видимости, продиктованы стремлением доказать правдивость заявлений президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о взятии Гадрута".Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
https://ria.ru/20201010/gadrut-1579161376.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Воздушная тревога в Степанакерте
В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги.
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ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе сообщили об операции по ликвидации азербайджанских диверсантов

14:39 10.10.2020
 
© РИА Новости Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
 Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Карабаха проводит операцию по окружению и ликвидации диверсионной группы ВС Азербайджана, просочившейся к Гадруту до вступления в силу соглашения о перемирии, сообщили в субботу в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"До вступления в силу гуманитарного перемирия азербайджанская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Гадрутском направлении. Уже третий час продолжается операция по окружению и ликвидации просочившейся группы", - говорится в сообщении.
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 12:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения сообщила об обстреле Азербайджаном города Гадрут в Карабахе
Отмечается, что на остальных участках линии соприкосновения относительно спокойно. В военном ведомстве Карабаха считают, что действия азербайджанской стороны, "по всей видимости, продиктованы стремлением доказать правдивость заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии Гадрута".
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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