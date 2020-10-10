https://ria.ru/20201010/karabakh-1579177288.html

В Карабахе сообщили об операции по ликвидации азербайджанских диверсантов

Армия обороны Карабаха проводит операцию по окружению и ликвидации диверсионной группы ВС Азербайджана, просочившейся к Гадруту до вступления в силу соглашения... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:39

2020-10-10T14:39

2020-10-10T14:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Армия обороны Карабаха проводит операцию по окружению и ликвидации диверсионной группы ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, просочившейся к Гадруту до вступления в силу соглашения о перемирии, сообщили в субботу в минобороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."До вступления в силу гуманитарного перемирия азербайджанская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Гадрутском направлении. Уже третий час продолжается операция по окружению и ликвидации просочившейся группы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на остальных участках линии соприкосновения относительно спокойно. В военном ведомстве Карабаха считают, что действия азербайджанской стороны, "по всей видимости, продиктованы стремлением доказать правдивость заявлений президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхама Алиева</a> о взятии Гадрута".Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.

https://ria.ru/20201010/gadrut-1579161376.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Воздушная тревога в Степанакерте В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги. 2020-10-10T14:39 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире