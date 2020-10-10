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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579132581.html
Конкретные параметры прекращения огня в Карабахе согласуют дополнительно
Конкретные параметры режима прекращения огня в Карабахе будут согласованы дополнительно, говорится в тексте совместного документа, приятного по итогам... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:16
2020-10-10T03:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Конкретные параметры режима прекращения огня в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> будут согласованы дополнительно, говорится в тексте совместного документа, приятного по итогам 10-часовых переговоров в Москве между главами МИД <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - зачитал журналистам текст заявления министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире

Конкретные параметры прекращения огня в Карабахе согласуют дополнительно

03:16 10.10.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВоенная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе
Военная техника, захваченная Вооруженными Силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Конкретные параметры режима прекращения огня в Карабахе будут согласованы дополнительно, говорится в тексте совместного документа, приятного по итогам 10-часовых переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана.
"Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - зачитал журналистам текст заявления министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСергей ЛавровАзербайджанАрменияВ мире
 
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