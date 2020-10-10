https://ria.ru/20201010/karabakh-1579132581.html

Конкретные параметры прекращения огня в Карабахе согласуют дополнительно

Конкретные параметры режима прекращения огня в Карабахе будут согласованы дополнительно, говорится в тексте совместного документа, приятного по итогам... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T03:16

2020-10-10T03:16

2020-10-10T03:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Конкретные параметры режима прекращения огня в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> будут согласованы дополнительно, говорится в тексте совместного документа, приятного по итогам 10-часовых переговоров в Москве между главами МИД <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", - зачитал журналистам текст заявления министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире