https://ria.ru/20201010/karabakh-1579131724.html
Армения и Азербайджан приступят к субстантивным переговорам по Карабаху
Баку и Ереван договорились приступить к субстантивным переговорам по Карабаху, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:01
2020-10-10T03:01
2020-10-10T03:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Баку и Ереван договорились приступить к субстантивным переговорам по <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаху</a>, заявил журналистам министр иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.
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россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире