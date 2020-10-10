https://ria.ru/20201010/karabakh-1579131724.html

Армения и Азербайджан приступят к субстантивным переговорам по Карабаху

Баку и Ереван договорились приступить к субстантивным переговорам по Карабаху, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T03:01

2020-10-10T03:01

2020-10-10T03:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Баку и Ереван договорились приступить к субстантивным переговорам по <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаху</a>, заявил журналистам министр иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире