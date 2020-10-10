Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСобор Святого Христа Всеспасителя, поврежденный в результате обстрела города Шуша в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян сообщил, что направил в ЮНЕСКО письмо, в котором призвал осудить обстрел азербайджанскими вооруженными силами церкви Казанчецоц в карабахском Шуши.
В четверг был повторно обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены трое россиян – Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.
"В ответ на ракетный удар по церкви Казанчецоц в Шуши направил письмо генеральному секретарю ЮНЕСКО, а также другим организациям, занимающимся защитой культурного наследия", - написал Арутюнян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе