Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:41 10.10.2020 (обновлено: 01:52 10.10.2020)
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху идут уже девять часов, они стали самыми продолжительными консультациями по урегулированию конфликта за последние 20 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры, начавшиеся днём в пятницу в Доме приёмов МИД России, идут полностью в закрытом от прессы формате. Никаких комментариев за это время ни одна из делегаций не сделала, сами министры воздержались от заявлений для журналистов и в начале встречи.
За последние 20 лет нынешние переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными консультациями по мирному урегулированию конфликта, которые начались в 1992 году в рамках Минской группы ОБСЕ.
Предполагается, что стороны обсуждают прекращение боевых действий и гуманитарные вопросы - обмен военнопленными и телами убитых.
Между тем в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики на время переговоров трёх министров установилась тишина, передал ранее корреспондент РИА Новости. Несколько часов назад, когда переговоры уже начались, в Степанакерте включали сирену воздушной тревоги, но она звучала только несколько минут - можно предположить, что радары засекли какой-нибудь беспилотник. С тех пор сирену больше не включали, взрывов не было слышно.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе