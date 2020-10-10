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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579129199.html
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху идут уже девять часов, они стали самыми продолжительными... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T01:41
2020-10-10T01:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Переговоры министров иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорному Карабаху</a> идут уже девять часов, они стали самыми продолжительными консультациями по урегулированию конфликта за последние 20 лет, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры, начавшиеся днём в пятницу в Доме приёмов МИД России, идут полностью в закрытом от прессы формате. Никаких комментариев за это время ни одна из делегаций не сделала, сами министры воздержались от заявлений для журналистов и в начале встречи.За последние 20 лет нынешние переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными консультациями по мирному урегулированию конфликта, которые начались в 1992 году в рамках Минской группы ОБСЕ.Предполагается, что стороны обсуждают прекращение боевых действий и гуманитарные вопросы - обмен военнопленными и телами убитых.Между тем в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики на время переговоров трёх министров установилась тишина, передал ранее корреспондент РИА Новости. Несколько часов назад, когда переговоры уже начались, в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> включали сирену воздушной тревоги, но она звучала только несколько минут - можно предположить, что радары засекли какой-нибудь беспилотник. С тех пор сирену больше не включали, взрывов не было слышно.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578842684.html
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россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов

01:41 10.10.2020 (обновлено: 01:52 10.10.2020)
 
© РИА Новости Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
 Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху идут уже девять часов, они стали самыми продолжительными консультациями по урегулированию конфликта за последние 20 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры, начавшиеся днём в пятницу в Доме приёмов МИД России, идут полностью в закрытом от прессы формате. Никаких комментариев за это время ни одна из делегаций не сделала, сами министры воздержались от заявлений для журналистов и в начале встречи.
За последние 20 лет нынешние переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными консультациями по мирному урегулированию конфликта, которые начались в 1992 году в рамках Минской группы ОБСЕ.
Предполагается, что стороны обсуждают прекращение боевых действий и гуманитарные вопросы - обмен военнопленными и телами убитых.
Между тем в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики на время переговоров трёх министров установилась тишина, передал ранее корреспондент РИА Новости. Несколько часов назад, когда переговоры уже начались, в Степанакерте включали сирену воздушной тревоги, но она звучала только несколько минут - можно предположить, что радары засекли какой-нибудь беспилотник. С тех пор сирену больше не включали, взрывов не было слышно.
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Генпрокурор призвал оградить Карабах от наемников и террористов
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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