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Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
У россиян, купивших квартиры до появления льготной ипотеки, есть способ сэкономить, заявил руководитель пресс-службы федеральной компании "Этажи" Иван... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:57
2020-10-10T23:22
россия
ипотека
жилье
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>У россиян, купивших квартиры до появления льготной ипотеки, есть способ сэкономить, заявил руководитель пресс-службы федеральной компании "Этажи" Иван Камельских."Допустим, три года назад человек взял ипотеку под десять процентов и хочет продать свою "вторичку" вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4 процента годовых. А ипотека на новостройки — 6,5 процента. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4 процента и когда 6,5 процента. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от десяти до двенадцати квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа", — объяснил он в комментарии для <a href="http://ura.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>.По словам эксперта, продажа подобных квартир выгодна как собственникам, так и покупателям. Зачастую обе стороны хотят быстрее оформить сделку, опасаясь, что льгота перестанет действовать.Таким образом, порой продавец сознательно идет на снижение цены, чтобы успеть как продать имеющуюся недвижимость, так и приобрести квартиру в новостройке.
https://realty.ria.ru/20201008/ipoteka-1578746406.html
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россия, ипотека, жилье, общество

Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке

19:57 10.10.2020 (обновлено: 23:22 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У россиян, купивших квартиры до появления льготной ипотеки, есть способ сэкономить, заявил руководитель пресс-службы федеральной компании "Этажи" Иван Камельских.
"Допустим, три года назад человек взял ипотеку под десять процентов и хочет продать свою "вторичку" вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4 процента годовых. А ипотека на новостройки — 6,5 процента. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4 процента и когда 6,5 процента. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от десяти до двенадцати квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа", — объяснил он в комментарии для Ura.ru.
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По словам эксперта, продажа подобных квартир выгодна как собственникам, так и покупателям. Зачастую обе стороны хотят быстрее оформить сделку, опасаясь, что льгота перестанет действовать.
Таким образом, порой продавец сознательно идет на снижение цены, чтобы успеть как продать имеющуюся недвижимость, так и приобрести квартиру в новостройке.
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