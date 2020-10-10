https://ria.ru/20201010/interny-1579153426.html

Звезду "Интернов" экстренно госпитализировали в Лондоне

Актера Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне. Об этом артист сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 10.10.2020

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дмитрий шаракоис

лондон

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости</strong>. Актера <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-sharakois/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Шаракоиса</a> экстренно госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>. Об этом артист сообщил в своем <a href="https://www.instagram.com/sharakois/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram.</a>Он рассказал, что вызвал скорую из-за "дичайшей" головной боли, сильной пульсации в голове и сердце. Как признался актер, ему стало так плохо, что он заподозрил у себя инсульт или инфаркт. По его словам, обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад."Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — отметил Шаракоис.Он добавил, что, по предварительной оценке медиков, инсульта или инфаркта у него нет, но необходимы дополнительные проверки и анализ крови.Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах "Девятая рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны".

https://ria.ru/20200812/1575700478.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий шаракоис, лондон, в мире