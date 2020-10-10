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Путин поздравил жителей Ингушетии с 250-летием единения с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 250-летием единения их республики с Россией, отметив, что это событие стало важной вехой в... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:02
2020-10-10T11:02
владимир путин
республика ингушетия
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил жителей <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a> с 250-летием единения их республики с Россией, отметив, что это событие стало важной вехой в укреплении российской государственности, соответствующая телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля.В 1770 году представители ингушского народа принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" ("Склон согласия")."Это событие стало важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности", - сказал президент.Путин отметил, что жители Ингушетии могут гордиться подвигами и трудовыми свершениями своих предков, их вкладом в сбережение самобытной культуры и традиций народов России. Президент выразил радость, что нынешнее поколение жителей республики уважает свою историю, обычаи, активно участвует в решении общенациональных задач, реализации проектов в экономике, социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексах."Необходимо уделять приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом", - подчеркнул Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/kavkaz-2020-1577767553.html
республика ингушетия
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владимир путин, республика ингушетия

Путин поздравил жителей Ингушетии с 250-летием единения с Россией

11:02 10.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВыступление президента РФ В. Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление президента РФ В. Путина с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 250-летием единения их республики с Россией, отметив, что это событие стало важной вехой в укреплении российской государственности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В 1770 году представители ингушского народа принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" ("Склон согласия").
"Это событие стало важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности", - сказал президент.
Путин отметил, что жители Ингушетии могут гордиться подвигами и трудовыми свершениями своих предков, их вкладом в сбережение самобытной культуры и традиций народов России. Президент выразил радость, что нынешнее поколение жителей республики уважает свою историю, обычаи, активно участвует в решении общенациональных задач, реализации проектов в экономике, социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексах.
"Необходимо уделять приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом", - подчеркнул Путин.
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Владимир ПутинРеспублика Ингушетия
 
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