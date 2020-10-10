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Шоубиз
https://ria.ru/20201010/galkin-1579208152.html
"Закончит как Сердючка": подписчики поспорили о перевоплощении Галкина
Юморист опубликовал в микроблоге короткий ролик, в котором предстал в образе дамы с пышными формами. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:07
2020-10-10T20:23
шоубиз
максим галкин
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Юморист опубликовал в микроблоге короткий ролик, в котором предстал в образе дамы с пышными формами.Новая публикация <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a> в Instagram насторожила подписчиков. Речь идет о коротком ролике, в котором юморист сначала предстал перед поклонниками в привычном образе, а через секунду перевоплотился в солидную даму с ярким макияжем и в красной блузке.В комментариях к посту мнения о ролике разделились. Часть подписчиков не оценила шутки:<br>"Не, Галкин, таким перевоплощением не увлекайся, а то закончишь как <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Danilko/" target="_blank" data-auto="true">Верка Сердючка</a>", "Вторая Верка Сердючка?" "Позор, ужасно".Другие поддержали юмориста:"Если бы я вас не знала, я бы подумала, что это реально женщина"."Классная юбка! Нам, дамам с подвижным весом, очень надо такую. Где брали? Че почем?", - написали поклонники.
https://ria.ru/20200929/dzhinsy-1577937641.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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максим галкин, общество

"Закончит как Сердючка": подписчики поспорили о перевоплощении Галкина

19:07 10.10.2020 (обновлено: 20:23 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Юморист опубликовал в микроблоге короткий ролик, в котором предстал в образе дамы с пышными формами.
Новая публикация Максима Галкина в Instagram насторожила подписчиков. Речь идет о коротком ролике, в котором юморист сначала предстал перед поклонниками в привычном образе, а через секунду перевоплотился в солидную даму с ярким макияжем и в красной блузке.
В комментариях к посту мнения о ролике разделились. Часть подписчиков не оценила шутки:
"Не, Галкин, таким перевоплощением не увлекайся, а то закончишь как Верка Сердючка", "Вторая Верка Сердючка?"
"Позор, ужасно".
Другие поддержали юмориста:
"Если бы я вас не знала, я бы подумала, что это реально женщина".
"Классная юбка! Нам, дамам с подвижным весом, очень надо такую. Где брали? Че почем?", - написали поклонники.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 12:39Шоубиз
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ШоубизМаксим ГалкинОбщество
 
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