https://ria.ru/20201010/frantsiya-1579218036.html

Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Пять человек скончались в результате столкновения пассажирского самолета и сверхлегкого воздушного судна в департаменте Эндр и Луара на севере центральной части РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T20:34

2020-10-10T20:34

2020-10-10T20:47

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в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Пять человек скончались в результате столкновения пассажирского самолета и сверхлегкого воздушного судна в департаменте Эндр и Луара на севере центральной части <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщает газета <a href="https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/loches-crash-d-un-aeronef-a-la-sortie-du-centre-ville?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=0&pageId=57da5ce0459a4552008b4567" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nouvelle Republique</a>.Авария произошла в субботу примерно в 17.00 по местному времени (18.00 мск) поблизости от центра коммуны Лош. В легком воздушном судне находилось два человека и трое – в туристическом. Эту информацию подтвердил мэр городка Марк Анжено.Издание отмечает, что пока причины столкновения не известны. На месте сейчас находятся около 40 пожарных и 20 жандармов. Правоохранители оцепили место аварии по периметруРадиостанция France Bleu со ссылкой на мэра сообщает, что два самолета упали на территории сада. В префектуре агентству Франс Пресс заявили, что туристическим судном был пассажирский самолет Diamond DA40.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/samolet-1577148426.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире