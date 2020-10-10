https://ria.ru/20201010/frantsiya-1579218036.html
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Пять человек скончались в результате столкновения пассажирского самолета и сверхлегкого воздушного судна в департаменте Эндр и Луара на севере центральной части РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:34
2020-10-10T20:34
2020-10-10T20:47
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Пять человек скончались в результате столкновения пассажирского самолета и сверхлегкого воздушного судна в департаменте Эндр и Луара на севере центральной части <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщает газета <a href="https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/loches-crash-d-un-aeronef-a-la-sortie-du-centre-ville?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=0&pageId=57da5ce0459a4552008b4567" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nouvelle Republique</a>.Авария произошла в субботу примерно в 17.00 по местному времени (18.00 мск) поблизости от центра коммуны Лош. В легком воздушном судне находилось два человека и трое – в туристическом. Эту информацию подтвердил мэр городка Марк Анжено.Издание отмечает, что пока причины столкновения не известны. На месте сейчас находятся около 40 пожарных и 20 жандармов. Правоохранители оцепили место аварии по периметруРадиостанция France Bleu со ссылкой на мэра сообщает, что два самолета упали на территории сада. В префектуре агентству Франс Пресс заявили, что туристическим судном был пассажирский самолет Diamond DA40.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/samolet-1577148426.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Пять человек скончались в результате столкновения пассажирского самолета и сверхлегкого воздушного судна в департаменте Эндр и Луара на севере центральной части Франции
, сообщает газета Nouvelle Republique
.
Авария произошла в субботу примерно в 17.00 по местному времени (18.00 мск) поблизости от центра коммуны Лош. В легком воздушном судне находилось два человека и трое – в туристическом. Эту информацию подтвердил мэр городка Марк Анжено.
Издание отмечает, что пока причины столкновения не известны. На месте сейчас находятся около 40 пожарных и 20 жандармов. Правоохранители оцепили место аварии по периметру
Радиостанция France Bleu со ссылкой на мэра сообщает, что два самолета упали на территории сада. В префектуре агентству Франс Пресс заявили, что туристическим судном был пассажирский самолет Diamond DA40.