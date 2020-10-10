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Сезон работы фонтанов завершается в Москве
Сезон работы фонтанов в Москве завершается в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T08:13
2020-10-10T08:13
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Сезон работы фонтанов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> завершается в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он напомнил, что в связи с установившейся теплой погодой мэром было принято решение продлить сезон работы фонтанов до 10 октября, который традиционно завершается 1 октября."Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", - отметил Бирюков.По его словам, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. "На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед открытием нового сезона будет организована подготовка фонтанов. Их тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы подсветки и трубы. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.Сейчас в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.
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петр бирюков, москва, общество

Сезон работы фонтанов завершается в Москве

08:13 10.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАномально теплая погода в Москве
Аномально теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершается в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
Он напомнил, что в связи с установившейся теплой погодой мэром было принято решение продлить сезон работы фонтанов до 10 октября, который традиционно завершается 1 октября.
"Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", - отметил Бирюков.
По его словам, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. "На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - пояснил Бирюков.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед открытием нового сезона будет организована подготовка фонтанов. Их тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы подсветки и трубы. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.
Сейчас в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.
 
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Петр БирюковМоскваОбщество
 
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