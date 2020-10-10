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Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, разрешили в ожидании суда покинуть штат Миннесота, свидетельствует... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T00:56
2020-10-10T00:56
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, разрешили в ожидании суда покинуть штат <a href="http://ria.ru/location_StateofMinnesota/" target="_blank" data-auto="true">Миннесота</a>, свидетельствует распоряжение судьи, ведущего процесс.Ранее в среду Шовин покинул тюрьму после внесения залога в размере один миллион долларов. Судебный процесс ожидается в марте следующего года. По первоначальным условиям, полицейскому было запрещено покидать территорию штата, однако, как говорится в документе, опубликованном изданием The Hill, судья принял во внимание информацию о существующих угрозах безопасности подсудимого и изменил условия его выхода под залог.В документе сообщается, что Шовин может поселиться в соседних с Миннесотой штатами и должен в кратчайший срок сообщить суду свое местонахождение. Для того чтобы местонахождение Шовина было известно суду, он должен постоянно носить с собой сотовый телефон и, во избежание побега, сдать имеющиеся у него паспорта.Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство второй степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.По городам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575337111.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574862292.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат

00:56 10.10.2020
 
© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Страница Darnella Frazier на Facebook
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, разрешили в ожидании суда покинуть штат Миннесота, свидетельствует распоряжение судьи, ведущего процесс.
Ранее в среду Шовин покинул тюрьму после внесения залога в размере один миллион долларов. Судебный процесс ожидается в марте следующего года. По первоначальным условиям, полицейскому было запрещено покидать территорию штата, однако, как говорится в документе, опубликованном изданием The Hill, судья принял во внимание информацию о существующих угрозах безопасности подсудимого и изменил условия его выхода под залог.
В документе сообщается, что Шовин может поселиться в соседних с Миннесотой штатами и должен в кратчайший срок сообщить суду свое местонахождение. Для того чтобы местонахождение Шовина было известно суду, он должен постоянно носить с собой сотовый телефон и, во избежание побега, сдать имеющиеся у него паспорта.
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Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство второй степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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