Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, разрешили в ожидании суда покинуть штат Миннесота, свидетельствует распоряжение судьи, ведущего процесс.
Ранее в среду Шовин покинул тюрьму после внесения залога в размере один миллион долларов. Судебный процесс ожидается в марте следующего года. По первоначальным условиям, полицейскому было запрещено покидать территорию штата, однако, как говорится в документе, опубликованном изданием The Hill, судья принял во внимание информацию о существующих угрозах безопасности подсудимого и изменил условия его выхода под залог.
В документе сообщается, что Шовин может поселиться в соседних с Миннесотой штатами и должен в кратчайший срок сообщить суду свое местонахождение. Для того чтобы местонахождение Шовина было известно суду, он должен постоянно носить с собой сотовый телефон и, во избежание побега, сдать имеющиеся у него паспорта.
Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство второй степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.