https://ria.ru/20201010/facebook-1579189580.html
Facebook заблокировала рекламу лука за "излишнюю сексуальность"
Социальная сеть Facebook заблокировала рекламу лука канадской фермерской компании, расценив ее как "излишне сексуальную". Об этом сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:19
2020-10-10T16:19
2020-10-10T18:18
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Социальная сеть Facebook заблокировала <a href="https://www.facebook.com/TheSeedCompanyNL/posts/2683168191946074" target="_blank" rel="nofollow noopener">рекламу</a> лука канадской фермерской компании, расценив ее как "излишне сексуальную". Об этом сообщает телеканал <a href="https://www.cbc.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a>.Реклама содержала описание сорта и его качества. К ней прилагалась фотография, на которой были изображены несколько луковиц в корзинке и одна в разрезе на переднем плане.Через несколько минут публикация оказалась заблокирована, а владельцу аккаунта пришло уведомление о том, что снимок удален из-за "чрезмерной сексуальности".Позже в администрации соцсети объяснили, что причиной блокировки стал автоматизированный алгоритм, который принял лук за сексуальный контент. Спустя несколько часов запись была разблокирована.
https://ria.ru/20201001/facebook-1578047115.html
Владимир Шкляев
Зато лгбт сообщества и подобающие картинки для "лицокнига" это норма или форма жизни.
41
Dmitry Krupennikov
Маразм фейсбука крепчает.
40
13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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