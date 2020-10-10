https://ria.ru/20201010/facebook-1579189580.html

Facebook заблокировала рекламу лука за "излишнюю сексуальность"

Социальная сеть Facebook заблокировала рекламу лука канадской фермерской компании, расценив ее как "излишне сексуальную". Об этом сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:19

2020-10-10T16:19

2020-10-10T18:18

facebook

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/40220/64/402206448_0:224:2759:1776_1400x0_80_0_0_a9ea2bf0a02450cb8975e8c261fe79d0.jpg

<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Социальная сеть Facebook заблокировала <a href="https://www.facebook.com/TheSeedCompanyNL/posts/2683168191946074" target="_blank" rel="nofollow noopener">рекламу</a> лука канадской фермерской компании, расценив ее как "излишне сексуальную". Об этом сообщает телеканал <a href="https://www.cbc.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a>.Реклама содержала описание сорта и его качества. К ней прилагалась фотография, на которой были изображены несколько луковиц в корзинке и одна в разрезе на переднем плане.Через несколько минут публикация оказалась заблокирована, а владельцу аккаунта пришло уведомление о том, что снимок удален из-за "чрезмерной сексуальности".Позже в администрации соцсети объяснили, что причиной блокировки стал автоматизированный алгоритм, который принял лук за сексуальный контент. Спустя несколько часов запись была разблокирована.

https://ria.ru/20201001/facebook-1578047115.html

Владимир Шкляев Зато лгбт сообщества и подобающие картинки для "лицокнига" это норма или форма жизни. 41

Dmitry Krupennikov Маразм фейсбука крепчает. 40

13

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, технологии, в мире