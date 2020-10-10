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В Кабардино-Балкарии инспектор ДПС насмерть сбил женщину
Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту аварии с участием экипажа ДПС, в результате которой погибла местная жительница, сообщает... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:00
2020-10-10T20:00
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости.</strong> Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту аварии с участием экипажа ДПС, в результате которой погибла местная жительница, сообщает региональное СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>."Примерно в 7 часов 10 октября экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР передвигался по участку трассы на территории <a href="http://ria.ru/location_Urvanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Урванского района</a>. В это время пожилая жительница района, шедшая вдоль трассы, пересекла заграждение и попыталась перейти дорогу в неположенном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила повреждения, от которых скончалась на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки действиям инспектора ДПС, управлявшего машиной, будет дана оценка по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.В региональном МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР Василием Павловым назначена служебная проверка. "По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в министерстве.По его данным, инспектор направлялся в подразделение постоянной дислокации после окончания смены. "Предварительная проверка показала, что полицейский был трезв", - подчеркивает МВД.
https://ria.ru/20191204/1561970582.html
https://ria.ru/20200816/1575842752.html
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кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Кабардино-Балкарии инспектор ДПС насмерть сбил женщину

20:00 10.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту аварии с участием экипажа ДПС, в результате которой погибла местная жительница, сообщает региональное СУ СК.
"Примерно в 7 часов 10 октября экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР передвигался по участку трассы на территории Урванского района. В это время пожилая жительница района, шедшая вдоль трассы, пересекла заграждение и попыталась перейти дорогу в неположенном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила повреждения, от которых скончалась на месте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проверки действиям инспектора ДПС, управлявшего машиной, будет дана оценка по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В региональном МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР Василием Павловым назначена служебная проверка. "По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в министерстве.
По его данным, инспектор направлялся в подразделение постоянной дислокации после окончания смены. "Предварительная проверка показала, что полицейский был трезв", - подчеркивает МВД.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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