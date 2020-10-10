https://ria.ru/20201010/dtp-1579204907.html

В Карелии два человека погибли в ДТП

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Петрозаводске, два человека погибли и два пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T18:42

2020-10-10T18:42

2020-10-10T19:38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петрозаводск

республика карелия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> ДТП с участием четырех автомобилей произошло в <a href="http://ria.ru/location_Petrozavodsk/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводске</a>, два человека погибли и два пострадали, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."В 17:10 в Петрозаводске на Карельском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения два человека погибли, два пострадали", - говорится в сообщении.МЧС России проводились работы по отключению автомобильного аккумулятора, деблокировке пострадавших и ликвидации разлива топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/dtp-1578762656.html

петрозаводск

республика карелия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петрозаводск, республика карелия, происшествия