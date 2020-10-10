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В Карелии два человека погибли в ДТП
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Петрозаводске, два человека погибли и два пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T18:42
2020-10-10T19:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петрозаводск
республика карелия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> ДТП с участием четырех автомобилей произошло в <a href="http://ria.ru/location_Petrozavodsk/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводске</a>, два человека погибли и два пострадали, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."В 17:10 в Петрозаводске на Карельском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения два человека погибли, два пострадали", - говорится в сообщении.МЧС России проводились работы по отключению автомобильного аккумулятора, деблокировке пострадавших и ликвидации разлива топлива.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/dtp-1578762656.html
петрозаводск
республика карелия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петрозаводск, республика карелия, происшествия

В Карелии два человека погибли в ДТП

18:42 10.10.2020 (обновлено: 19:38 10.10.2020)
 
© Фото : ГУМЧС России по Республике КарелияДТП в городе Петрозаводск
ДТП в городе Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : ГУМЧС России по Республике Карелия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Петрозаводске, два человека погибли и два пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В 17:10 в Петрозаводске на Карельском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения два человека погибли, два пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 09:44
Погибли трое: крупное ДТП со школьным автобусом в Дагестане
МЧС России проводились работы по отключению автомобильного аккумулятора, деблокировке пострадавших и ликвидации разлива топлива.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПетрозаводскРеспублика КарелияПроисшествия
 
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