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Московские дороги в субботу помоют с шампунем
Масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем пройдёт в Москве в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:20
2020-10-10T10:20
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем пройдёт в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут тщательно промыты с шампунем, а после этого еще раз водой. Специальное средство используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Он также сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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петр бирюков, москва, общество

Московские дороги в субботу помоют с шампунем

10:20 10.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства
Промывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем пройдёт в Москве в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут тщательно промыты с шампунем, а после этого еще раз водой. Специальное средство используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
Он также сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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Петр БирюковМоскваОбщество
 
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