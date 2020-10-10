https://ria.ru/20201010/dorogi-1579146977.html

Московские дороги в субботу помоют с шампунем

Масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем пройдёт в Москве в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:20

2020-10-10T10:20

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петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Масштабная мойка дорог и тротуаров со специальным шампунем пройдёт в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут тщательно промыты с шампунем, а после этого еще раз водой. Специальное средство используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.Он также сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество