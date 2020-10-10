Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201010/dikun-1579144094.html
Умерла экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун
Экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун скончалась, у нее была онкология, сообщила РИА Новости заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ирина РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:46
2020-10-10T09:46
культура
открытая россия
союз правых сил
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579143575_0:123:1200:798_1400x0_80_0_0_03be6436a6cb981c383242d4e847ab1f.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун скончалась, у нее была онкология, сообщила РИА Новости заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Цвей."Да, Дикун умерла вчера. У неё была онкология", - рассказала Цвей.Дикун с 1996 по 2000 год являлась членом "кремлёвского пула" от "Общей газеты". После заняла должность пресс-секретаря <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_Pravykh_Sil/" target="_blank" data-auto="true">Союза правых сил</a>, затем - руководителя департамента по связям с общественностью "<a href="http://ria.ru/organization_Otkrytaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Открытой России</a>".
https://ria.ru/20201001/rozysk-1578041481.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579143575_118:0:1185:800_1400x0_80_0_0_bc0c2e6e1b0215b654add13a4475d0ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытая россия, союз правых сил, общество

Умерла экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун

09:46 10.10.2020
 
© аккаунт Елены Дикун в FacebookЕлена Дикун
Елена Дикун - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© аккаунт Елены Дикун в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун скончалась, у нее была онкология, сообщила РИА Новости заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Цвей.
"Да, Дикун умерла вчера. У неё была онкология", - рассказала Цвей.
Дикун с 1996 по 2000 год являлась членом "кремлёвского пула" от "Общей газеты". После заняла должность пресс-секретаря Союза правых сил, затем - руководителя департамента по связям с общественностью "Открытой России".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:07
Основателя газеты "Спид-инфо" объявили в международный розыск
 
Обсудить0
КультураОткрытая РоссияСоюз Правых СилОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния