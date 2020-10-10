https://ria.ru/20201010/dikun-1579144094.html
Умерла экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун
Экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун скончалась, у нее была онкология, сообщила РИА Новости заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ирина РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:46
2020-10-10T09:46
2020-10-10T09:46
культура
открытая россия
союз правых сил
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Экс-журналистка "Общей газеты" Елена Дикун скончалась, у нее была онкология, сообщила РИА Новости заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Цвей."Да, Дикун умерла вчера. У неё была онкология", - рассказала Цвей.Дикун с 1996 по 2000 год являлась членом "кремлёвского пула" от "Общей газеты". После заняла должность пресс-секретаря <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_Pravykh_Sil/" target="_blank" data-auto="true">Союза правых сил</a>, затем - руководителя департамента по связям с общественностью "<a href="http://ria.ru/organization_Otkrytaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Открытой России</a>".
https://ria.ru/20201001/rozysk-1578041481.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытая россия, союз правых сил, общество