Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/deti-1579185519.html
Назван диагноз упавших в обморок на линейке под Псковом детей
Следственные органы Псковской области не обнаружили признаков отравления учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке в... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:41
2020-10-11T01:49
псковская область
великие луки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126678_0:149:3076:1879_1400x0_80_0_0_3324b6ea1b1305fac6661c281e86beba.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. </strong>Следственные органы <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> не обнаружили признаков отравления учеников школы №7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, госпитализированных из-за недомогания на линейке в начале недели, сообщает ведомство.В понедельник власти региона информировали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, вечером того же дня в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. Как сообщала областная администрация, школьников выписали в четверг.По факту госпитализации детей СУСК РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщало региональное следственное управление, при поступлении в больницу всем школьникам был поставлен одинаковый диагноз "отравление неустановленным веществом под вопросом"."На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, а химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат", - сказал журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области Антон Доброхотов, чей видеокомментарий размещен в официальном Telegram-канале региона.Он добавил, что предварительные результаты исследования атмосферного воздуха, а также воздуха внутри помещений школы не показали "превышения содержания вредных химических веществ всех проверяемых групп". Также не выявлено нарушений в составе воды."На сегодняшний день все дети находятся дома, они выписаны с предварительным диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", который был поставлен с учетом комплекса жалоб в момент поступления", - заключил Доброхотов.Он отметил, что следственные органы "по-прежнему проверяют различные версии произошедшего, в том числе и выдвинутые родителями детей".Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что анализы крови учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке, показали полное отсутствие токсинов. Были не найдены даже следы никотина.
https://ria.ru/20201007/uchenitsa-1578697232.html
У всех одновременно вегето-сосудистая дистония ? Это приблизительно как: " Он сам отравился"
27
4
псковская область
великие луки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126678_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_1dc5dc099e0279bf556b8611dd2a3fcb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
псковская область, великие луки, происшествия

Назван диагноз упавших в обморок на линейке под Псковом детей

15:41 10.10.2020 (обновлено: 01:49 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Следственные органы Псковской области не обнаружили признаков отравления учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке в начале недели, сообщает ведомство.
В понедельник власти региона информировали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, вечером того же дня в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. Как сообщала областная администрация, школьников выписали в четверг.
По факту госпитализации детей СУСК РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщало региональное следственное управление, при поступлении в больницу всем школьникам был поставлен одинаковый диагноз "отравление неустановленным веществом под вопросом".
"На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, а химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат", - сказал журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области Антон Доброхотов, чей видеокомментарий размещен в официальном Telegram-канале региона.
На торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 18:42
Школьница из Великих Лук рассказала свою версию инцидента на линейке
Он добавил, что предварительные результаты исследования атмосферного воздуха, а также воздуха внутри помещений школы не показали "превышения содержания вредных химических веществ всех проверяемых групп". Также не выявлено нарушений в составе воды.
"На сегодняшний день все дети находятся дома, они выписаны с предварительным диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", который был поставлен с учетом комплекса жалоб в момент поступления", - заключил Доброхотов.
Он отметил, что следственные органы "по-прежнему проверяют различные версии произошедшего, в том числе и выдвинутые родителями детей".
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что анализы крови учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке, показали полное отсутствие токсинов. Были не найдены даже следы никотина.
 
Обсудить4
Псковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния