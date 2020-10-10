https://ria.ru/20201010/deti-1579185519.html

Назван диагноз упавших в обморок на линейке под Псковом детей

Следственные органы Псковской области не обнаружили признаков отравления учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке в... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:41

2020-10-10T15:41

2020-10-11T01:49

псковская область

великие луки

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. </strong>Следственные органы <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> не обнаружили признаков отравления учеников школы №7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, госпитализированных из-за недомогания на линейке в начале недели, сообщает ведомство.В понедельник власти региона информировали, что 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, вечером того же дня в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. Как сообщала областная администрация, школьников выписали в четверг.По факту госпитализации детей СУСК РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщало региональное следственное управление, при поступлении в больницу всем школьникам был поставлен одинаковый диагноз "отравление неустановленным веществом под вопросом"."На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, а химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат", - сказал журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области Антон Доброхотов, чей видеокомментарий размещен в официальном Telegram-канале региона.Он добавил, что предварительные результаты исследования атмосферного воздуха, а также воздуха внутри помещений школы не показали "превышения содержания вредных химических веществ всех проверяемых групп". Также не выявлено нарушений в составе воды."На сегодняшний день все дети находятся дома, они выписаны с предварительным диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", который был поставлен с учетом комплекса жалоб в момент поступления", - заключил Доброхотов.Он отметил, что следственные органы "по-прежнему проверяют различные версии произошедшего, в том числе и выдвинутые родителями детей".Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что анализы крови учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке, показали полное отсутствие токсинов. Были не найдены даже следы никотина.

https://ria.ru/20201007/uchenitsa-1578697232.html

Tamara Lit У всех одновременно вегето-сосудистая дистония ? Это приблизительно как: " Он сам отравился" 27

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псковская область

великие луки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псковская область, великие луки, происшествия