https://ria.ru/20201010/debaty-1579130704.html

В США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена

Комиссия по проведению президентских дебатов в США заявила об отмене вторых предвыборных дебатов президента Дональда Трампа с кандидатом в президенты от... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:31

2020-10-10T02:31

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президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия по проведению президентских дебатов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявила об отмене вторых предвыборных дебатов президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с кандидатом в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, которые были запланированы на четверг.Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие. Позже в комиссии заявили, что виртуальный формат отменен не будет.Отмечается, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, которые должны пройти 22 октября.Ранее комиссия решила провести дебаты в онлайн формате, после того как у Трампа была диагностирована коронавирусная инфекция. Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.

https://ria.ru/20201007/tramp-1578610834.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире