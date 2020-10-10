https://ria.ru/20201010/debaty-1579130704.html
В США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена
Комиссия по проведению президентских дебатов в США заявила об отмене вторых предвыборных дебатов президента Дональда Трампа с кандидатом в президенты от... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:31
2020-10-10T02:31
2020-10-10T02:38
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия по проведению президентских дебатов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявила об отмене вторых предвыборных дебатов президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с кандидатом в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, которые были запланированы на четверг.Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие. Позже в комиссии заявили, что виртуальный формат отменен не будет.Отмечается, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, которые должны пройти 22 октября.Ранее комиссия решила провести дебаты в онлайн формате, после того как у Трампа была диагностирована коронавирусная инфекция. Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.
https://ria.ru/20201007/tramp-1578610834.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Комиссия по проведению президентских дебатов в США
заявила об отмене вторых предвыборных дебатов президента Дональда Трампа
с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом
, которые были запланированы на четверг.
Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие. Позже в комиссии заявили, что виртуальный формат отменен не будет.
"Восьмого октября комиссия объявила, что в целях обеспечения охраны здоровья и обеспечения безопасности всех участников вторые дебаты, запланированные на 15 октября в Майями, будут проведены виртуально. Впоследствии предвыборные штабы двух кандидатов… сделали серию заявлений касательно их соответствующих позиций о готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и теперь каждый объявил альтернативные планы на эту дату. Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет", - говорится в заявлении комиссии.
Отмечается, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, которые должны пройти 22 октября.
Ранее комиссия решила провести дебаты в онлайн формате, после того как у Трампа была диагностирована коронавирусная инфекция. Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.