https://ria.ru/20201010/covid-19-1579231737.html

Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19, следует из данных на... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T23:31

2020-10-10T23:31

2020-10-10T23:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.Наибольший прирост зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (73 272) и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/simtomy-1579151263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире