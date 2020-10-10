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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/covid-19-1579231737.html
Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19, следует из данных на... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T23:31
2020-10-10T23:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.Наибольший прирост зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (73 272) и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд

23:31 10.10.2020 (обновлено: 23:42 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 10:52Распространение нового коронавируса
Ученые обнаружили три новых симптома коронавируса
Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
 
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