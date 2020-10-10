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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/covid-19-1579227857.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 37 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T22:23
2020-10-10T22:24
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в мире превысило 37 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.При этом отметку в 36 миллионов случаев заражения мир пересек 8 октября.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 37 010 669. Скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

22:23 10.10.2020 (обновлено: 22:24 10.10.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 37 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
При этом отметку в 36 миллионов случаев заражения мир пересек 8 октября.
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9 октября, 19:10Распространение нового коронавируса
ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения коронавирусом
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 37 010 669. Скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВ мире
 
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