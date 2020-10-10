https://ria.ru/20201010/covid-19-1579227857.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 37 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T22:23
2020-10-10T22:23
2020-10-10T22:24
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_d539390b556cab2a4f4b4e584275354a.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в мире превысило 37 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.При этом отметку в 36 миллионов случаев заражения мир пересек 8 октября.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 37 010 669. Скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_9a7aa157f3255bba9066051eb9423b9d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире