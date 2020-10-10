https://ria.ru/20201010/chesnok-1579130164.html

Чеснок в пандемию: лечит или калечит?

Чеснок – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее иммунитет. Однако важно правильно его употреблять, чтобы не вызвать нежелательные... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:15

2020-10-10T02:15

2020-10-10T02:15

чеснок

иммунитет

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/product_chesnok/" target="_blank">Чеснок</a> – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее <a href="https://ria.ru/keyword_immunitet/" target="_blank">иммунитет</a>. Однако важно правильно его употреблять, чтобы не вызвать нежелательные последствия, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201010/chesnok-1579008539.html">радио Sputnik</a> гастроэнтеролог Никита Харлов.Чеснок издавна используется в лечебных целях. Это растение содержит множество полезных веществ и оказывает стимулирующий эффект на иммунитет, что очень важно в разгар вирусных инфекций и пандемии коронавируса. Но это не значит, что его можно употреблять в любом виде. От сырого чеснока лучше отказаться, предупредил в интервью радио Sputnik cемейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов.Не стоит использовать и капли из чеснока для носа, советует врач. Так вы, наоборот, освободите дорогу вирусам. "Раздражение слизистых будет приводить к тому, что будет снижаться местный защитный барьер, будет возникать отек, все будет течь, от этого защиты нет. Нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, вы увеличиваете доступность слизистой для вирусов и бактерий, которые могут туда проникнуть. Иногда советуют вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций. В этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут маленькие", – сказал Никита Харлов.Чеснок надо использовать в составе готовых блюд. "При приготовлении пищи можете использовать чеснок, как вам нравится. Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом чеснок хорошо использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде", – подчеркнул гастроэнтеролог. Никита Харлов также поделился рецептом приготовления очень полезного напитка с чесноком. Правда, подойдет он только тем, у кого нет непереносимости лактозы. "Нужно взять непастеризованное молоко хорошего качества и сделать из него кефир или йогурт. Для этого нужно молоко налить в стеклянную емкость, накрыть марлей и поставить на 48-72 часа в темный шкаф, предварительно добавив туда чеснок – зубчик или даже чуть меньше на пол-литра. Чеснок обезвреживает молоко от всех паразитов, которые там могут оказаться, в частности, от грибков рода кандида. С другой стороны, молочно-кислые бактерии, которые обладают резистентностью к чесноку, хорошо на нем размножаются, питаясь крахмалом, который в нем есть. Получается настоящий супер-фуд, который можно использовать как пробиотик, потому что в нем много молочно-кислых бактерий", – объяснил в беседе с радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.

https://ria.ru/20200815/1575834691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200413/1569988471.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеснок, иммунитет, здоровье - общество, общество