Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/chesnok-1579130164.html
Чеснок в пандемию: лечит или калечит?
Чеснок – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее иммунитет. Однако важно правильно его употреблять, чтобы не вызвать нежелательные... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:15
2020-10-10T02:15
чеснок
иммунитет
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911852_0:198:2936:1850_1400x0_80_0_0_fa7bbdf1249585067118bb771560d0b3.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/product_chesnok/" target="_blank">Чеснок</a> – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее <a href="https://ria.ru/keyword_immunitet/" target="_blank">иммунитет</a>. Однако важно правильно его употреблять, чтобы не вызвать нежелательные последствия, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201010/chesnok-1579008539.html">радио Sputnik</a> гастроэнтеролог Никита Харлов.Чеснок издавна используется в лечебных целях. Это растение содержит множество полезных веществ и оказывает стимулирующий эффект на иммунитет, что очень важно в разгар вирусных инфекций и пандемии коронавируса. Но это не значит, что его можно употреблять в любом виде. От сырого чеснока лучше отказаться, предупредил в интервью радио Sputnik cемейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов.Не стоит использовать и капли из чеснока для носа, советует врач. Так вы, наоборот, освободите дорогу вирусам. "Раздражение слизистых будет приводить к тому, что будет снижаться местный защитный барьер, будет возникать отек, все будет течь, от этого защиты нет. Нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, вы увеличиваете доступность слизистой для вирусов и бактерий, которые могут туда проникнуть. Иногда советуют вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций. В этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут маленькие", – сказал Никита Харлов.Чеснок надо использовать в составе готовых блюд. "При приготовлении пищи можете использовать чеснок, как вам нравится. Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом чеснок хорошо использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде", – подчеркнул гастроэнтеролог. Никита Харлов также поделился рецептом приготовления очень полезного напитка с чесноком. Правда, подойдет он только тем, у кого нет непереносимости лактозы. "Нужно взять непастеризованное молоко хорошего качества и сделать из него кефир или йогурт. Для этого нужно молоко налить в стеклянную емкость, накрыть марлей и поставить на 48-72 часа в темный шкаф, предварительно добавив туда чеснок – зубчик или даже чуть меньше на пол-литра. Чеснок обезвреживает молоко от всех паразитов, которые там могут оказаться, в частности, от грибков рода кандида. С другой стороны, молочно-кислые бактерии, которые обладают резистентностью к чесноку, хорошо на нем размножаются, питаясь крахмалом, который в нем есть. Получается настоящий супер-фуд, который можно использовать как пробиотик, потому что в нем много молочно-кислых бактерий", – объяснил в беседе с радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.
https://ria.ru/20200815/1575834691.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200413/1569988471.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911852_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_d0e46a79c182a0557668b18b59b53934.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеснок, иммунитет, здоровье - общество, общество

Чеснок в пандемию: лечит или калечит?

02:15 10.10.2020
 
© Sputnik / Томас ТхайцукЧеснок
Чеснок - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Чеснок – отличное антибактериальное и противовирусное средство, стимулирующее иммунитет. Однако важно правильно его употреблять, чтобы не вызвать нежелательные последствия, рассказал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.
Чеснок издавна используется в лечебных целях. Это растение содержит множество полезных веществ и оказывает стимулирующий эффект на иммунитет, что очень важно в разгар вирусных инфекций и пандемии коронавируса. Но это не значит, что его можно употреблять в любом виде.
От сырого чеснока лучше отказаться, предупредил в интервью радио Sputnik cемейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов.
"Чеснок – это сильный антибиотик, сильное антивирусное средство, поэтому обычно он используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения. Но настоятельно рекомендую не употреблять чеснок в сыром виде: он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника. У людей, у которых может быть гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, это может вызывать серьезную ответную реакцию вплоть до срыва стула", – сказал Никита Харлов.
Не стоит использовать и капли из чеснока для носа, советует врач. Так вы, наоборот, освободите дорогу вирусам.
"Раздражение слизистых будет приводить к тому, что будет снижаться местный защитный барьер, будет возникать отек, все будет течь, от этого защиты нет. Нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, вы увеличиваете доступность слизистой для вирусов и бактерий, которые могут туда проникнуть. Иногда советуют вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций. В этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут маленькие", – сказал Никита Харлов.
Чеснок - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 18:26
Раскрыты два простых способа избавиться от запаха чеснока
Чеснок надо использовать в составе готовых блюд.
"При приготовлении пищи можете использовать чеснок, как вам нравится. Можно брать свежий, можно сушеный, запекать с ним, варить, натирать им все продукты, которые вы готовите. Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нем усиливается образование веществ из-за которых его так ценят. Подготовленный таким образом чеснок хорошо использовать для готовки, но ни в коем случае не в сыром виде", – подчеркнул гастроэнтеролог.
Никита Харлов также поделился рецептом приготовления очень полезного напитка с чесноком. Правда, подойдет он только тем, у кого нет непереносимости лактозы.
"Нужно взять непастеризованное молоко хорошего качества и сделать из него кефир или йогурт. Для этого нужно молоко налить в стеклянную емкость, накрыть марлей и поставить на 48-72 часа в темный шкаф, предварительно добавив туда чеснок – зубчик или даже чуть меньше на пол-литра. Чеснок обезвреживает молоко от всех паразитов, которые там могут оказаться, в частности, от грибков рода кандида. С другой стороны, молочно-кислые бактерии, которые обладают резистентностью к чесноку, хорошо на нем размножаются, питаясь крахмалом, который в нем есть. Получается настоящий супер-фуд, который можно использовать как пробиотик, потому что в нем много молочно-кислых бактерий", – объяснил в беседе с радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов.
Соковыжималка - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
13 апреля, 19:42
Эксперт оценила пользу чеснока и лимонов от COVID-19
 
Обсудить4
ЧеснокиммунитетЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния