https://ria.ru/20201010/buzova-1579157317.html
"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой
Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:47
2020-10-10T11:47
2020-10-10T11:47
шоубиз
давид манукян (dava)
новости культуры
знаменитости
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила. За сутки ролик на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zPjOfjj3ivU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Youtube-канале</a> <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a> не набрал и 80 тысяч просмотров. Пользователи не удержались от обидных комментариев в адрес знаменитости:"У меня такое ощущение, что она застряла где-то в начале 2000-х годов, временах пика популярности <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a>!""Застрелите тех, кто придумал этот клип"."Оленька, не открывай так рот. Может, тебе так привычнее, но ты всё-таки на Ютубе, а не в ТикТоке".Некоторые поклонники восприняли новый трек о несчастной любви и mood video на него как сигнал о расставании Бузовой с ее возлюбленным <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>.
https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давид манукян (dava), новости культуры, знаменитости, ольга бузова