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Шоубиз
https://ria.ru/20201010/buzova-1579157317.html
"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой
Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:47
2020-10-10T11:47
шоубиз
давид манукян (dava)
новости культуры
знаменитости
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила. За сутки ролик на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zPjOfjj3ivU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Youtube-канале</a> <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a> не набрал и 80 тысяч просмотров. Пользователи не удержались от обидных комментариев в адрес знаменитости:"У меня такое ощущение, что она застряла где-то в начале 2000-х годов, временах пика популярности <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a>!""Застрелите тех, кто придумал этот клип"."Оленька, не открывай так рот. Может, тебе так привычнее, но ты всё-таки на Ютубе, а не в ТикТоке".Некоторые поклонники восприняли новый трек о несчастной любви и mood video на него как сигнал о расставании Бузовой с ее возлюбленным <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>.
https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html
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РИА Новости
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давид манукян (dava), новости культуры, знаменитости, ольга бузова

"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой

11:47 10.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила.
За сутки ролик на Youtube-канале Ольги Бузовой не набрал и 80 тысяч просмотров. Пользователи не удержались от обидных комментариев в адрес знаменитости:
"У меня такое ощущение, что она застряла где-то в начале 2000-х годов, временах пика популярности Бритни Спирс!"
"Застрелите тех, кто придумал этот клип".
"Оленька, не открывай так рот. Может, тебе так привычнее, но ты всё-таки на Ютубе, а не в ТикТоке".
Некоторые поклонники восприняли новый трек о несчастной любви и mood video на него как сигнал о расставании Бузовой с ее возлюбленным Давидом Манукяном.
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев - Walk Away. Ледниковый период 2020 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 11:58Шоубиз
Ольгу Бузову расстроили оценки, полученные на шоу "Ледниковый период"
 
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ШоубизДавид Манукян (Dava)Новости культурыЗнаменитостиОльга Бузова
 
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