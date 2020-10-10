https://ria.ru/20201010/buzova-1579157317.html

"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой

Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T11:47

2020-10-10T11:47

2020-10-10T11:47

шоубиз

давид манукян (dava)

новости культуры

знаменитости

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила. За сутки ролик на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zPjOfjj3ivU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Youtube-канале</a> <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a> не набрал и 80 тысяч просмотров. Пользователи не удержались от обидных комментариев в адрес знаменитости:"У меня такое ощущение, что она застряла где-то в начале 2000-х годов, временах пика популярности <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a>!""Застрелите тех, кто придумал этот клип"."Оленька, не открывай так рот. Может, тебе так привычнее, но ты всё-таки на Ютубе, а не в ТикТоке".Некоторые поклонники восприняли новый трек о несчастной любви и mood video на него как сигнал о расставании Бузовой с ее возлюбленным <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>.

https://ria.ru/20201005/buzova-1578210513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), новости культуры, знаменитости, ольга бузова