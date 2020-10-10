https://ria.ru/20201010/bunin-1579062653.html

Первый русский нобелиат по литературе

Десятого (двадцать второго) октября 1870 года — полтора века назад — в Воронеже родился И. А. Бунин, ставший в 1933 году первым русским, получившим Нобелевскую... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

иван бунин

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/28817/38/288173870_92:72:1757:1009_1400x0_80_0_0_168fd05675cf39aec08c8c1a39957b22.jpg

Десятого (двадцать второго) октября 1870 года — полтора века назад — в <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеже</a> родился И. А. Бунин, ставший в 1933 году первым русским, получившим Нобелевскую премию по литературе.Сегодня звание литературного нобелиата порядком обесценилось. Лавры уже не те. Но в старые годы премия за литературные произведения идеалистического направления (как бы ни понимать это место из нобелевского завещания) котировалась существенно выше. Если не признание бессмертия в словесности, то где-то на этой линии.Хотя и тогда мы обнаруживаем и сильную неравноценность лауреатов, и предпочтение классиков, читаемых и ныне, авторам не то что сегодня не читаемым, но даже и по имени не знаемым, и сильное вторжение политики в отбор и выдвижение кандидатов. Первое русское нобелиатство не исключение.После 1917 года и великого русского исхода в эмиграции начались разговоры о том, что Нобелевская премия благотворно бы повлияла и на русское зарубежье, и на славу русского имени, которая в те года очень сильно пострадала. Мысль в общем виде здравая, но шли к ней исполненным большого плюрализма путем — весьма зубчато.Начали в 1923 году, выдвинув на премию <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Balmont/" target="_blank" data-auto="true">Бальмонта</a>, <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Bunin/" target="_blank" data-auto="true">Бунина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Gorkijj_Aleksejj_Peshkov/" target="_blank" data-auto="true">Горького</a>. Причем если первые были несомненными эмигрантами, то с Горьким все было менее понятно. Формально он в 1921 году отбыл за границу для лечения, фактически его отношения с советской властью были к тому времени довольно напряженные. Он не анафематствовал большевиков, как это делал Бунин в "Окаянных днях", но был от них сильно не восторге. Но, впрочем, прокатились все.Дальше пошел сильный раскардаш. В 1926 году выдвинули генерала Краснова. К этому времени он издал четырехтомную эпопею "От двуглавого орла к красному знамени" и монархическую утопию "За чертополохом". Об идейной стороне мы сейчас не будем, но графомания была страшная. Нынешние плодовитые авторы обзавидовались бы.А для плюрализма в 1928 году номинировали Горького, все пребывавшего в Сорренто.И, наконец, в 1930 году номинировался тандем "Бунин — Мережковский", сменившийся в 1931 году триумвиратом "Бунин — Мережковский — Шмелев". Так и доехали до 1933 года, когда Шмелев выбыл, на его место опять поступил Горький (уже вернувшийся в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и успевший посетить <a href="http://ria.ru/location_Solovki/" target="_blank" data-auto="true">Соловки</a>, где ему все очень понравилось), а премию дали Бунину. После чего Горький со Шмелевым выбыли из игры, а упорный Мережковский домогался премии до конца 30-х годов, но безуспешно.Конечно, премируют за идеалистическую направленность авторских сочинений, а направленность авторских действий и высказываний не подлежит оценке — по крайней мере, формально. "И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он" — что ничему не мешает. Тем более никто не требует от членов Шведской академии провидческого дара, они не несут ответственности за то, что случилось с лауреатом Гамсуном в годы войны.Тем не менее нельзя не отметить аккуратный выбор академиков. По итогам десятилетнего кастинга лауреатом был выбран Бунин, до самой своей смерти в 1953 году не позволивший себе ничего ни в ту, ни в другую сторону. Ни как Горький, восхвалявший Сталина не по-детски, ни как генерал Краснов (за то даже и повешенный), Мережковский и Шмелев, еще более горячо (писатели же!) восхвалявшие <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Гитлера</a>.Бунин держался твердого "Ты царь, живи один", подвергнув себя добровольному заточению в провансальском <a href="http://ria.ru/location_Gras/" target="_blank" data-auto="true">Грасе</a>, в чем похвалить его должны. Не все тогда воспользовались случаем промолчать, а если речь идет о конкретных номинированных мастерах русской культуры, то это вообще был стыд и срам, предвосхитивший много более поздние времена Нобелевской премии.Трудно устанавливать прямую причинно-следственную связь между творчеством Бунина (да и вообще любого писателя) и его общественным поведением. Причем принципиальным общественным поведением, потому что и бытового разложения он был не чужд (ménage à trois в <a href="http://ria.ru/location_Primorskie_Alpy/" target="_blank" data-auto="true">Приморских Альпах</a>), и злоязычен был до невозможности (и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Majakovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Маяковский</a> был у него Идиот Полифемович, и Цветаева — психопатка с оловянными глазами, способная, но бесстыдная и безвкусная).И это принципиальное поведение определялось глубочайшим пессимизмом. "Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки" (1921 год). И остается пребывать, не строя никаких иллюзий, в поисках потерянного времени."Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. "Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне..." Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду". И здесь нет места для божественного вождя, как бы он ни назывался.

https://radiosputnik.ria.ru/20200206/1564256793.html

https://ria.ru/20101022/288303340.html

https://ria.ru/20151022/1305111109.html

антонина романькова(демченко) Все Нобелевские премии по литературе-политические проекты против страны вместо войны. Мне 75 лет и всё происходит на моих "глазах". 17

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

иван бунин, авторы, мнение - авторы