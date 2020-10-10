https://ria.ru/20201010/bryussel-1578965932.html

В Брюсселе запретили распивать спиртные напитки на центральных улицах

В Брюсселе вступил в силу запрет на употребление алкогольных напитков в центре города, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T11:53

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>В Брюсселе вступил в силу запрет на употребление алкогольных напитков в центре города, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-czentre-bryusselya-zapretili-raspivat-alkogolnye-napitki-na-ulicze" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Ограничение действует круглосуточно и касается всех центральных улиц, площадей и парков. Выпить пива, вина или другой алкогольный напиток теперь можно только в ресторанах, в том числе на открытых уличных террасах.Причиной запрета стали жалобы местных жителей на шум. Разогретые алкоголем туристы и местные жители громко разговаривали и вели себя некорректно.В феврале запрет на распитие спиртного касался нескольких площадей и только ночью. Это не помогло, поэтому городские власти приняли более жесткие меры.В этом году правила употребления алкоголя ужесточают многие европейские города: в Праге теперь нельзя пить ночью на набережных Влтавы, на Ибице – продавать горячительные напитки по ночам.

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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