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Туризм
https://ria.ru/20201010/bryussel-1578965932.html
В Брюсселе запретили распивать спиртные напитки на центральных улицах
В Брюсселе вступил в силу запрет на употребление алкогольных напитков в центре города, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:53
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туризм
туризм
ибица
туристы
новости - туризм
брюссель
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>В Брюсселе вступил в силу запрет на употребление алкогольных напитков в центре города, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-czentre-bryusselya-zapretili-raspivat-alkogolnye-napitki-na-ulicze" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Ограничение действует круглосуточно и касается всех центральных улиц, площадей и парков. Выпить пива, вина или другой алкогольный напиток теперь можно только в ресторанах, в том числе на открытых уличных террасах.Причиной запрета стали жалобы местных жителей на шум. Разогретые алкоголем туристы и местные жители громко разговаривали и вели себя некорректно.В феврале запрет на распитие спиртного касался нескольких площадей и только ночью. Это не помогло, поэтому городские власти приняли более жесткие меры.В этом году правила употребления алкоголя ужесточают многие европейские города: в Праге теперь нельзя пить ночью на набережных Влтавы, на Ибице – продавать горячительные напитки по ночам.
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
ибица
брюссель
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туризм, ибица, туристы, новости - туризм, брюссель, прага

В Брюсселе запретили распивать спиртные напитки на центральных улицах

11:53 10.10.2020 (обновлено: 11:59 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир РодионовРечной канал в городе Брюгге
Речной канал в городе Брюгге - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Владимир Родионов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Брюсселе вступил в силу запрет на употребление алкогольных напитков в центре города, сообщает "ЕвроПульс".
Ограничение действует круглосуточно и касается всех центральных улиц, площадей и парков. Выпить пива, вина или другой алкогольный напиток теперь можно только в ресторанах, в том числе на открытых уличных террасах.
Причиной запрета стали жалобы местных жителей на шум. Разогретые алкоголем туристы и местные жители громко разговаривали и вели себя некорректно.
В феврале запрет на распитие спиртного касался нескольких площадей и только ночью. Это не помогло, поэтому городские власти приняли более жесткие меры.
В этом году правила употребления алкоголя ужесточают многие европейские города: в Праге теперь нельзя пить ночью на набережных Влтавы, на Ибице – продавать горячительные напитки по ночам.
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