https://ria.ru/20201010/brezhneva-1579195007.html
“Портит Костю”: охранник “ВИА Гры” раскрыл правду о характере Брежневой
Бывший охранник группы "ВИА Гра" Сергей в интервью YouTube-каналу "Грошi" рассказал о настоящем характере Веры Брежневой. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:08
2020-10-10T17:08
2020-10-10T20:24
шоубиз
россия
вера брежнева
виа гра
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Бывший охранник группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Сергей в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=Eqq5DyXeKCxZpNiCE_CFrVCSWong3cSeRqIDwutS8qXlWlLFJG3YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dUOwMN1UyCxo" target="_blank">интервью</a> YouTube-каналу "Грошi" рассказал о настоящем характере <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Веры Брежневой</a>. По словам героя шоу, именно он помог певице попасть в группу и познакомил ее с Константином Меладзе. "Когда наступил момент, что нужно было срочно. Кто-то у нас в очередной раз забеременел… были гастроли намечены, Костя сидел и был очень расстроен. Я ему сказал: „Есть знакомая. Пять минут удели“. Я позвонил, тем же вечером Вера была".Меладзе девушка понравилась сразу, добавил Сергей."Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что Верин характер я „вкурил“ сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого", — сообщил мужчина.В заключении он поделился мнением, что именно из-за этих отношений Меладзе перестал продюсировать <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полину Гагарину</a>, а Брежнева “портит самого Костю”.
https://ria.ru/20201002/foto-1578129823.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/brezhneva-1576938890.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вера брежнева, виа гра, общество
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Бывший охранник группы "ВИА Гра
" Сергей в интервью
YouTube-каналу "Грошi" рассказал о настоящем характере Веры Брежневой
.
По словам героя шоу, именно он помог певице попасть в группу и познакомил ее с Константином Меладзе.
"Когда наступил момент, что нужно было срочно. Кто-то у нас в очередной раз забеременел… были гастроли намечены, Костя сидел и был очень расстроен. Я ему сказал: „Есть знакомая. Пять минут удели“. Я позвонил, тем же вечером Вера была".
Меладзе девушка понравилась сразу, добавил Сергей.
"Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что Верин характер я „вкурил“ сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого", — сообщил мужчина.
В заключении он поделился мнением, что именно из-за этих отношений Меладзе перестал продюсировать Полину Гагарину
, а Брежнева “портит самого Костю”.