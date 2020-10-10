Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201010/brezhneva-1579195007.html
“Портит Костю”: охранник “ВИА Гры” раскрыл правду о характере Брежневой
Бывший охранник группы "ВИА Гра" Сергей в интервью YouTube-каналу "Грошi" рассказал о настоящем характере Веры Брежневой. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:08
2020-10-10T20:24
шоубиз
россия
вера брежнева
виа гра
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155176/11/1551761146_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_db50794baad86121bbcc630ab6ba8c6a.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Бывший охранник группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" Сергей в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=Eqq5DyXeKCxZpNiCE_CFrVCSWong3cSeRqIDwutS8qXlWlLFJG3YCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dUOwMN1UyCxo" target="_blank">интервью</a> YouTube-каналу "Грошi" рассказал о настоящем характере <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Веры Брежневой</a>. По словам героя шоу, именно он помог певице попасть в группу и познакомил ее с Константином Меладзе. "Когда наступил момент, что нужно было срочно. Кто-то у нас в очередной раз забеременел… были гастроли намечены, Костя сидел и был очень расстроен. Я ему сказал: „Есть знакомая. Пять минут удели“. Я позвонил, тем же вечером Вера была".Меладзе девушка понравилась сразу, добавил Сергей."Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что Верин характер я „вкурил“ сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого", — сообщил мужчина.В заключении он поделился мнением, что именно из-за этих отношений Меладзе перестал продюсировать <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полину Гагарину</a>, а Брежнева “портит самого Костю”.
https://ria.ru/20201002/foto-1578129823.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/brezhneva-1576938890.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/11/1551761146_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_0666ffae3af3d506fef80f77c8547582.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вера брежнева, виа гра, общество

“Портит Костю”: охранник “ВИА Гры” раскрыл правду о характере Брежневой

17:08 10.10.2020 (обновлено: 20:24 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший охранник группы "ВИА Гра" Сергей в интервью YouTube-каналу "Грошi" рассказал о настоящем характере Веры Брежневой.
По словам героя шоу, именно он помог певице попасть в группу и познакомил ее с Константином Меладзе.
"Когда наступил момент, что нужно было срочно. Кто-то у нас в очередной раз забеременел… были гастроли намечены, Костя сидел и был очень расстроен. Я ему сказал: „Есть знакомая. Пять минут удели“. Я позвонил, тем же вечером Вера была".
Меладзе девушка понравилась сразу, добавил Сергей.
Соня Киперман - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 19:54Шоубиз
Провокационные фото дочери Веры Брежневой поразили фанатов
"Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что Верин характер я „вкурил“ сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого", — сообщил мужчина.
В заключении он поделился мнением, что именно из-за этих отношений Меладзе перестал продюсировать Полину Гагарину, а Брежнева “портит самого Костю”.
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
8 сентября, 14:52
Певица Вера Брежнева призналась в проблемах со здоровьем
 
Обсудить2
ШоубизРоссияВера БрежневаВИА ГраОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния