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https://ria.ru/20201010/boyarskaya-1579165503.html
Елизавета Боярская поразила поклонников снимками без макияжа
Актриса опубликовала в микроблоге фотографии, на которых предстала перед подписчиками в естественном образе без косметики и укладки. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:07
2020-10-10T13:07
шоубиз
знаменитости
звезды
елизавета боярская
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Актриса опубликовала в микроблоге фотографии, на которых предстала перед подписчиками в естественном образе без косметики и укладки.<a href="https://ria.ru/person_Elizaveta_Bojarskaja" target="_blank">Боярская</a> поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. На черно-белых снимках актриса одета в белый свитер и брюки. Ее руки скрещены на груди, а взгляд задумчив. На лице знаменитости не видно следов косметики, а волосы небрежно рассыпаны по плечам."Говорить хорошо, а слушать лучше. Прекрасные разговоры. Неслучайные встречи. Вкрадчивые кадры", - написала Елизавета в комментарии к посту.Подписчикам пришелся по душе образ Боярской:"Такая естественная! Елизавета! Вы прекрасны", "Вау!!!!! Это очень красиво!!! Стиль серебряного века", "Настоящая!", - прокомментировали поклонники.
https://ria.ru/20200428/1570646232.html
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Новости
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знаменитости, звезды, елизавета боярская

Елизавета Боярская поразила поклонников снимками без макияжа

13:07 10.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера мультфильма "Три богатыря на дальних берегах"
Премьера мультфильма Три богатыря на дальних берегах - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актриса опубликовала в микроблоге фотографии, на которых предстала перед подписчиками в естественном образе без косметики и укладки.
Боярская поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. На черно-белых снимках актриса одета в белый свитер и брюки. Ее руки скрещены на груди, а взгляд задумчив. На лице знаменитости не видно следов косметики, а волосы небрежно рассыпаны по плечам.
"Говорить хорошо, а слушать лучше. Прекрасные разговоры. Неслучайные встречи. Вкрадчивые кадры", - написала Елизавета в комментарии к посту.
Подписчикам пришелся по душе образ Боярской:
"Такая естественная! Елизавета! Вы прекрасны", "Вау!!!!! Это очень красиво!!! Стиль серебряного века", "Настоящая!", - прокомментировали поклонники.
Скриншот поста Кайли Дженнер в Instagram - РИА Новости, 1920, 28.04.2020
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ШоубизЗнаменитостизвездыЕлизавета Боярская
 
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