https://ria.ru/20201010/boyarskaya-1579165503.html

Елизавета Боярская поразила поклонников снимками без макияжа

Актриса опубликовала в микроблоге фотографии, на которых предстала перед подписчиками в естественном образе без косметики и укладки. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:07

2020-10-10T13:07

2020-10-10T13:07

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звезды

елизавета боярская

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Актриса опубликовала в микроблоге фотографии, на которых предстала перед подписчиками в естественном образе без косметики и укладки.<a href="https://ria.ru/person_Elizaveta_Bojarskaja" target="_blank">Боярская</a> поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. На черно-белых снимках актриса одета в белый свитер и брюки. Ее руки скрещены на груди, а взгляд задумчив. На лице знаменитости не видно следов косметики, а волосы небрежно рассыпаны по плечам."Говорить хорошо, а слушать лучше. Прекрасные разговоры. Неслучайные встречи. Вкрадчивые кадры", - написала Елизавета в комментарии к посту.Подписчикам пришелся по душе образ Боярской:"Такая естественная! Елизавета! Вы прекрасны", "Вау!!!!! Это очень красиво!!! Стиль серебряного века", "Настоящая!", - прокомментировали поклонники.

https://ria.ru/20200428/1570646232.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, елизавета боярская