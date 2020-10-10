https://ria.ru/20201010/boyarskaya-1579165503.html
Елизавета Боярская поразила поклонников снимками без макияжа
Актриса опубликовала в микроблоге фотографии, на которых предстала перед подписчиками в естественном образе без косметики и укладки. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:07
2020-10-10T13:07
2020-10-10T13:07
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Актриса опубликовала в микроблоге фотографии, на которых предстала перед подписчиками в естественном образе без косметики и укладки.<a href="https://ria.ru/person_Elizaveta_Bojarskaja" target="_blank">Боярская</a> поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. На черно-белых снимках актриса одета в белый свитер и брюки. Ее руки скрещены на груди, а взгляд задумчив. На лице знаменитости не видно следов косметики, а волосы небрежно рассыпаны по плечам."Говорить хорошо, а слушать лучше. Прекрасные разговоры. Неслучайные встречи. Вкрадчивые кадры", - написала Елизавета в комментарии к посту.Подписчикам пришелся по душе образ Боярской:"Такая естественная! Елизавета! Вы прекрасны", "Вау!!!!! Это очень красиво!!! Стиль серебряного века", "Настоящая!", - прокомментировали поклонники.
https://ria.ru/20200428/1570646232.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, елизавета боярская