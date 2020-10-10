https://ria.ru/20201010/bishkek-1579159657.html
На центральную площадь Бишкека прибыли бронетехника и военные автомобили
Несколько БТР, бронеавтомобилей и грузовых военных машин выстроились в центре Бишкека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T12:12
2020-10-10T12:12
2020-10-10T12:49
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Несколько БТР, бронеавтомобилей и грузовых военных машин выстроились в центре Бишкека, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на центральной площади <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> выстраиваются военные и техника, также тут присутствуют автомобили скорой помощи и МВД.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова.
https://ria.ru/20201010/bishkek-1579135874.html
https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Машины МВД перекрыли движение в центре Бишкека
Люди в военной форме и сотрудники МВД перекрыли движение в центре Бишкека. У центральной площади стоят военные грузовики и БТРы.
2020-10-10T12:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире