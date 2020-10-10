https://ria.ru/20201010/atambaev-1579173218.html

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил Госкомитет нацбезопасности республики. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:07

2020-10-10T14:07

2020-10-10T15:47

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> задержали по делу об организации массовых беспорядков в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкеке</a>, сообщил Госкомитет нацбезопасности республики.Как ранее передавало агентство Sputnik Кыргызстан, к дому Атамбаева в Кой-Таше в 20 километрах от столицы прибыл спецназ.Задержаны и сторонники Атамбаева — его бывшие телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагынбаев.Накануне советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева заявила, что на политика совершили покушение, по его машине стреляли боевыми патронами. По словам экс-президента, он знал о готовящемся нападении.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в законодательное собрание, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Они также освободили из СИЗО бывшего главу республики Атамбаева.Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Как утверждает пресс-секретарь президента страны, Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали собственный координационный совет и намерены избрать другого премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан </a></strong>

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

Сергей Бережной задержали того которого освободили митингующие? 17

Евгений Нестеров Чем больше в государстве партий, тем больше беспорядка! Партии и были придуманы революционерами, чтобы разъединять и властвовать. Координация действий и финансирование оппозиционных партий происходит из Единого Центра, через различные фонды и агентов влияния. Опытный аналитик может сказать, где будет следующий майдан! Кольцо революций сжимается вокруг России... 14

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киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отряд силовиков собрался у дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш Силовики приехали к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш. Его сторонники пишут в соцсетях, что бывшего президента собираются задержать. 2020-10-10T14:07 true PT1M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, киргизия, в мире