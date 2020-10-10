https://ria.ru/20201010/atambaev-1579172083.html
Спецназ оцепил дом экс-президента Киргизии Атамбаева
Спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для его задержания, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на сторонников в... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:59
2020-10-10T13:59
2020-10-10T14:15
протесты в бишкеке
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для его задержания, передает агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a> со ссылкой на сторонников в соцсетях.Агентство, ссылаясь на источники, сообщает, что Атамбаева в особняке нет. Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии недоступна для комментариев.Отмечается, что силовики находятся у дома Атамбаева.<em>Все новости Киргизии читайте на сайте <u><a href="https://ru.sputnik.kg/">Sputnik Киргизия</a></u></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/atambaev-1579063416.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отряд силовиков собрался у дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш
Силовики приехали к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш. Его сторонники пишут в соцсетях, что бывшего президента собираются задержать.
2020-10-10T13:59
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алмазбек атамбаев, киргизия, в мире