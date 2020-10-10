https://ria.ru/20201010/atambaev-1579172083.html

Спецназ оцепил дом экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для его задержания, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на сторонников в... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:59

2020-10-10T13:59

2020-10-10T14:15

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579173424_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8c2758ad3fc343bf31c8414564a85715.jpg

<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для его задержания, передает агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a> со ссылкой на сторонников в соцсетях.Агентство, ссылаясь на источники, сообщает, что Атамбаева в особняке нет. Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии недоступна для комментариев.Отмечается, что силовики находятся у дома Атамбаева.<em>Все новости Киргизии читайте на сайте <u><a href="https://ru.sputnik.kg/">Sputnik Киргизия</a></u></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/atambaev-1579063416.html

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отряд силовиков собрался у дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш Силовики приехали к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш. Его сторонники пишут в соцсетях, что бывшего президента собираются задержать. 2020-10-10T13:59 true PT1M38S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, киргизия, в мире