Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201010/atambaev-1579172083.html
Спецназ оцепил дом экс-президента Киргизии Атамбаева
Спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для его задержания, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на сторонников в... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T13:59
2020-10-10T14:15
протесты в бишкеке
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579173424_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8c2758ad3fc343bf31c8414564a85715.jpg
<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для его задержания, передает агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a> со ссылкой на сторонников в соцсетях.Агентство, ссылаясь на источники, сообщает, что Атамбаева в особняке нет. Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии недоступна для комментариев.Отмечается, что силовики находятся у дома Атамбаева.<em>Все новости Киргизии читайте на сайте <u><a href="https://ru.sputnik.kg/">Sputnik Киргизия</a></u></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/atambaev-1579063416.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Отряд силовиков собрался у дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш
Силовики приехали к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш. Его сторонники пишут в соцсетях, что бывшего президента собираются задержать.
2020-10-10T13:59
true
PT1M38S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579173424_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_aab23ab44704967201e048bbbbb70252.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алмазбек атамбаев, киргизия, в мире

Спецназ оцепил дом экс-президента Киргизии Атамбаева

13:59 10.10.2020 (обновлено: 14:15 10.10.2020)
 
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Спецназ прибыл в особняк бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева для его задержания, передает агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на сторонников в соцсетях.
Агентство, ссылаясь на источники, сообщает, что Атамбаева в особняке нет. Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии недоступна для комментариев.
Отмечается, что силовики находятся у дома Атамбаева.
Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Киргизия
“Это боевые патроны” – Атамбаев подтвердил попытку покушения на него - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:34
В Бишкеке обстреляли автомобиль экс-лидера Киргизии Атамбаева
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния