https://ria.ru/20201010/armeniya-1579153260.html

Армения обвинила Азербайджан в ракетном ударе по своей территории

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о ракетном ударе ВС Азербайджана по армянскому Капану. РИА Новости, 10.10.2020

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нагорный карабах

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> сообщил о ракетном ударе ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по армянскому Капану."Несколько минут назад был нанесен ракетный удар по городу Капан. Есть убитые и раненые", - сказал Ованнисян.В Карабахе 27 сентября начались бои на линии соприкосновения. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире