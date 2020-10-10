https://ria.ru/20201010/armeniya-1579137985.html

В МИД Армении отметили роль России в достижении соглашения по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению страны заявил об особой роли России в достижении соглашения о прекращении огня в... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:08

2020-10-10T08:08

2020-10-10T08:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид армении

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению страны заявил об особой роли России в достижении соглашения о прекращении огня в Карабахе.Главы МИД Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК."Хочу особо подчеркнуть роль России и президента РФ. Он (российский президент – ред.) приложил личные усилия, как и другие (лидеры стран – ред.). Но мы собрались (в Москве - ред.), чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом РФ с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой", - сказал Мнацаканян. Он выразил надежду, что после 12.00 удастся остановить "этот серьезный вызов, ситуацию угрожающую соотечественникам".По его словам, все это в очередной раз подчеркнуло, что озабоченность Армении физической безопасностью (жителей Карабаха) полностью оправданы. "Поэтому в процессе мирных переговоров для нас была и остается первостепенной безопасность наших соотечественников. Особое значение для нас имеет признание их прав на самоопределение и реализация этого права. Это позволит нашим соотечественникам достичь важной цели, закрепляющей реалии, то, что они должны жить свободно, в статусе, позволяющем распоряжаться своей жизнью и судьбой, как единица, которая будет всеми признана со всех точек зрения как независимое государство", - сказал министр.Министр также отметил роль остальных сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, напомнив о заявлении президентов и глав стран-сопредседателей, отдельных шагах президентов, в частности, Франции, позиции президента и госсекретаря США, "показавшей глубину их обеспокоенности и серьезность ситуации".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/peskov-1578170742.html

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579129505.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид армении, в мире