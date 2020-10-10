https://ria.ru/20201010/akula-1579013355.html

В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы

У юго-западного побережья Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения на него акулы, сообщает Sky News. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T00:06

2020-10-10T00:06

2020-10-10T00:06

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австралия

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>У юго-западного побережья Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения на него акулы, <a href="https://news.sky.com/story/surfer-missing-after-suspected-shark-attack-off-southwest-australia-12099690" target="_blank">сообщает</a> Sky News.Полиция сообщает, что спортсмен считается пропавшим без вести. Его доска была найдена в заливе Уайли, недалеко от города Эсперанс.Свидетель сообщил, что за полтора часа до обнаружения серфа недалеко от берега очевидцы видели акулу.Местные СМИ сообщают, что пляж закрыт.

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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