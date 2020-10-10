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В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
У юго-западного побережья Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения на него акулы, сообщает Sky News. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T00:06
2020-10-10T00:06
туризм
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австралия
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>У юго-западного побережья Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения на него акулы, <a href="https://news.sky.com/story/surfer-missing-after-suspected-shark-attack-off-southwest-australia-12099690" target="_blank">сообщает</a> Sky News.Полиция сообщает, что спортсмен считается пропавшим без вести. Его доска была найдена в заливе Уайли, недалеко от города Эсперанс.Свидетель сообщил, что за полтора часа до обнаружения серфа недалеко от берега очевидцы видели акулу.Местные СМИ сообщают, что пляж закрыт.
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туризм, новости - туризм, австралия

В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы

00:06 10.10.2020
 
CC BY 2.5 / Terry Goss / Большая белая акула
Большая белая акула - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
CC BY 2.5 / Terry Goss /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. У юго-западного побережья Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения на него акулы, сообщает Sky News.
Полиция сообщает, что спортсмен считается пропавшим без вести. Его доска была найдена в заливе Уайли, недалеко от города Эсперанс.
Свидетель сообщил, что за полтора часа до обнаружения серфа недалеко от берега очевидцы видели акулу.
Местные СМИ сообщают, что пляж закрыт.
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