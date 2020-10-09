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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/zhurnalist-1579113092.html
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Журналист Юрий Котенок, пострадавший при обстреле в Карабахе, остается в крайне тяжелом состоянии в больнице в Ереване, но армянские врачи делают все возможное... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:48
2020-10-09T20:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
сло "россия"
офицеры россии
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Журналист Юрий Котенок, пострадавший при обстреле в Карабахе, остается в крайне тяжелом состоянии в больнице в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, но армянские врачи делают все возможное для его выздоровления, рассказал спецкор информационного портала "<a href="http://ria.ru/organization_Oficery_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Офицеры России</a>" Левон Арзанов, освещавший конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены трое россиян Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Сегодня стало известно, что двоих пострадавших доставят в РФ бортом <a href="http://ria.ru/organization_SLO_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">СЛО "Россия</a>" с правительственной делегацией."Мой коллега из издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, находится в больнице в Ереване, но армянские врачи делают все возможное для того, чтобы он скорее выздоровел", - сказал Арзанов журналистам.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201009/karabakh-1579080536.html
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россия
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
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РИА Новости
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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе
Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты.
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россия, сло "россия", офицеры россии, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии

20:48 09.10.2020
 
© РИА Новости / Арам НерсесянПострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр "Эребуни" в Ереване
Пострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр Эребуни в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Арам Нерсесян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Журналист Юрий Котенок, пострадавший при обстреле в Карабахе, остается в крайне тяжелом состоянии в больнице в Ереване, но армянские врачи делают все возможное для его выздоровления, рассказал спецкор информационного портала "Офицеры России" Левон Арзанов, освещавший конфликт в Нагорном Карабахе.
В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены трое россиян Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.
Сегодня стало известно, что двоих пострадавших доставят в РФ бортом СЛО "Россия" с правительственной делегацией.
"Мой коллега из издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, находится в больнице в Ереване, но армянские врачи делают все возможное для того, чтобы он скорее выздоровел", - сказал Арзанов журналистам.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на трехсторонних переговорах в Дом приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 17:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Переговоры по Карабаху в Москве продолжаются больше часа
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияСЛО "Россия"Офицеры РоссииНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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