https://ria.ru/20201009/zhurnalist-1579113092.html

Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии

Журналист Юрий Котенок, пострадавший при обстреле в Карабахе, остается в крайне тяжелом состоянии в больнице в Ереване, но армянские врачи делают все возможное... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T20:48

2020-10-09T20:48

2020-10-09T20:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

сло "россия"

офицеры россии

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579019417_0:19:2322:1325_1400x0_80_0_0_154ada669d5e3a6162ef1c303c446f6e.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Журналист Юрий Котенок, пострадавший при обстреле в Карабахе, остается в крайне тяжелом состоянии в больнице в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, но армянские врачи делают все возможное для его выздоровления, рассказал спецкор информационного портала "<a href="http://ria.ru/organization_Oficery_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Офицеры России</a>" Левон Арзанов, освещавший конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В среду был повторно обстрелян Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши, в результате чего были ранены трое россиян Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Сегодня стало известно, что двоих пострадавших доставят в РФ бортом <a href="http://ria.ru/organization_SLO_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">СЛО "Россия</a>" с правительственной делегацией."Мой коллега из издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, находится в больнице в Ереване, но армянские врачи делают все возможное для того, чтобы он скорее выздоровел", - сказал Арзанов журналистам.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201009/karabakh-1579080536.html

1

россия

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-09T20:48 true PT2M15S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сло "россия", офицеры россии, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире