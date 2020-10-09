https://ria.ru/20201009/zelenskiy-1579039019.html

Суд обязал Зеленского общаться на украинском языке

Большая палата Верховного суда Украины обязала президента страны Владимира Зеленского общаться на украинском, а не на русском языке во время исполнения... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:03

2020-10-09T15:03

2020-10-09T16:10

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 9 окт — РИА Новости.</strong> Большая палата Верховного суда <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> обязала президента страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> общаться на украинском, а не на русском языке во время исполнения служебных обязанностей.Ранее гражданин Украины обратился в суд с иском против главы государства. Он потребовал признать противоправным общением Зеленского на русском языке во время форума интернет-деятелей iForum-2019. Украинец также попросил обязать лидера отказаться от употребления негосударственного языка. Кассационный суд в составе Верховного суда не удовлетворил требования истца, однако тот подал апелляцию."Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке", — сообщила пресс-служба суда.При этом за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, Зеленский несет политическую, а не юридическую ответственность.Весной 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Его предписано употреблять в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота в 50% для использования украинского языка, теперь она поднялась до отметки 90%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/vaktsina-1578867616.html

Sergej Klassen А ещё.. нельзя есть пельмени, а только гхалушки.. :-) 128

Василий Кнутт А где был этот гражданин, когда Порошенко и даже тот же Зеленский говорили по-английски? 106

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире