https://ria.ru/20201009/zdravookhranenie-1578960035.html

В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил исполнительным органам государственной власти и Минздраву при составлении программ модернизации первичного звена... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:51

2020-10-09T09:51

2020-10-09T09:51

россия

михаил мишустин

великий новгород

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_09592f1bed7b41963f95b2a8cac9b40c.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил исполнительным органам государственной власти и Минздраву при составлении программ модернизации первичного звена здравоохранения учесть вопросы транспорта, решение принято по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления", соответствующий перечень поручений опубликован на <a href="http://government.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>.Отмечается, что форум состоялся 23 сентября 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>."Исполнительным органам государственной власти субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> рекомендовать ... совместно с Минздравом РФ при формировании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения предусмотреть мероприятия по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов", - говорится в сообщении.Добавляется, что также нужно оснастить транспорт для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов, предусмотрев в дальнейшем закрепление данного автомобиля за медицинским работником, оказывающим первичную медико-санитарную помощь жителям сел, посёлков городского типа и отдалённых районов.Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 12 декабря 2020 года. -0-

https://ria.ru/20200717/1574505075.html

https://ria.ru/20201008/zdravookhranenie-1578794973.html

россия

великий новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, великий новгород, общество