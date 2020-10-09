https://ria.ru/20201009/zdravookhranenie-1578960035.html
В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил исполнительным органам государственной власти и Минздраву при составлении программ модернизации первичного звена... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:51
2020-10-09T09:51
2020-10-09T09:51
россия
михаил мишустин
великий новгород
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_09592f1bed7b41963f95b2a8cac9b40c.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил исполнительным органам государственной власти и Минздраву при составлении программ модернизации первичного звена здравоохранения учесть вопросы транспорта, решение принято по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления", соответствующий перечень поручений опубликован на <a href="http://government.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>.Отмечается, что форум состоялся 23 сентября 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>."Исполнительным органам государственной власти субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> рекомендовать ... совместно с Минздравом РФ при формировании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения предусмотреть мероприятия по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов", - говорится в сообщении.Добавляется, что также нужно оснастить транспорт для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов, предусмотрев в дальнейшем закрепление данного автомобиля за медицинским работником, оказывающим первичную медико-санитарную помощь жителям сел, посёлков городского типа и отдалённых районов.Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 12 декабря 2020 года. -0-
https://ria.ru/20200717/1574505075.html
https://ria.ru/20201008/zdravookhranenie-1578794973.html
россия
великий новгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_e72775bb9133a4db346b02db5e8c1f40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, великий новгород, общество