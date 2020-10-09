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В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил исполнительным органам государственной власти и Минздраву при составлении программ модернизации первичного звена... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:51
2020-10-09T09:51
россия
михаил мишустин
великий новгород
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поручил исполнительным органам государственной власти и Минздраву при составлении программ модернизации первичного звена здравоохранения учесть вопросы транспорта, решение принято по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления", соответствующий перечень поручений опубликован на <a href="http://government.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>.Отмечается, что форум состоялся 23 сентября 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>."Исполнительным органам государственной власти субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> рекомендовать ... совместно с Минздравом РФ при формировании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения предусмотреть мероприятия по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов", - говорится в сообщении.Добавляется, что также нужно оснастить транспорт для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов, предусмотрев в дальнейшем закрепление данного автомобиля за медицинским работником, оказывающим первичную медико-санитарную помощь жителям сел, посёлков городского типа и отдалённых районов.Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 12 декабря 2020 года. -0-
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россия
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россия, михаил мишустин, великий новгород, общество

В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта

09:51 09.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил исполнительным органам государственной власти и Минздраву при составлении программ модернизации первичного звена здравоохранения учесть вопросы транспорта, решение принято по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления", соответствующий перечень поручений опубликован на сайте кабмина.
Отмечается, что форум состоялся 23 сентября 2020 года в Великом Новгороде.
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 16:34
Минздрав заявил о необходимости модернизации всех звеньев здравоохранения
"Исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать ... совместно с Минздравом РФ при формировании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения предусмотреть мероприятия по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также нужно оснастить транспорт для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов, предусмотрев в дальнейшем закрепление данного автомобиля за медицинским работником, оказывающим первичную медико-санитарную помощь жителям сел, посёлков городского типа и отдалённых районов.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 12 декабря 2020 года. -0-
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РоссияМихаил МишустинВеликий НовгородОбщество
 
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