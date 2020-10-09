https://ria.ru/20201009/zaschita-1579110697.html

Малышева рассказала, что защищает больных COVID-19 от смерти

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила препараты, которые помогают защитить от смерти больных COVID-19. Список она опубликовала в своем инстаграме,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T20:21

2020-10-09T20:21

2020-10-09T21:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена малышева

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> перечислила препараты, которые помогают защитить от смерти больных COVID-19. Список она опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CGHof2tAmuC/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>, подчеркнув, что все эти лекарства следует принимать только по назначению врача.Первый препарат из перечня — дексаметазон. Малышева объяснила, что его назначают тем, кому нужен дополнительный кислород.Второе средство — антикоагулянт, или разжижитель крови. По словам врача, этот тип лекарств обязательно должен назначаться пациентам, госпитализированным с COVID-19. "Различные исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID до 50%", — объяснила Малышева.Кроме того, телеведущая посоветовала гипертоникам принимать в период эпидемии ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина. "Продолжайте прием этих лекарств во время COVID, если нет противопоказаний", — написала она.Также Малышева призвала продолжать пить статины — лекарства, снижающие уровень холестерина.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. Всего в мире зарегистрировано более 36 миллионов случаев заражения. Как минимум миллион пациентов скончались.В России зафиксировано 1,27 миллиона случаев заражения, свыше миллиона пациентов выздоровели, 22 тысячи с лишним умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/onischenko-1579059072.html

Stas Dremov А для кого эта руссофобка с ЭЛИТНОЙ недвигой в США авторитет???? 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество, общество