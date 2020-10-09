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Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам
Вступивший в силу закон "О виноградарстве и виноделии" дает много уникальных возможностей виноделам, производящим вино только из российского винограда, заявила... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:35
2020-10-09T20:35
виноделие
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Вступивший в силу закон "О виноградарстве и виноделии" дает много уникальных возможностей виноделам, производящим вино только из российского винограда, заявила замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a> РФ Оксана Лут, выступая на сессии, посвященной перспективам отечественного виноделия в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень – 2020"."Принятие базового закона открывает возможности для развития производства, расширения площади виноградников и увеличения присутствия на полках магазинов", — приводит слова Лут пресс-служба ведомства.По словам замминистра, одной из первоочередных задач является синхронизация закона c нормами техрегламента <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a> "О безопасности алкогольной продукции", вступление в силу которого запланировано на январь 2021 года. Для того, чтобы закон был приведен в соответствие с новыми наднациональными нормами, а отрасль успела адаптироваться к изменениям, обсуждается решение о переносе техрегламента на один год.Лут отметила, что в ближайший год Минсельхозу, определенному уполномоченным органом по новому закону, предстоит совместная с отраслевым сообществом работа по разработке и утверждению новых подзаконных актов. В настоящий момент уже проходят согласование проекты постановлений правительства по реестру виноградопригодных земель, виноградных насаждений, а также по урожайным декларациям."Надеюсь, что при поддержке бизнес-сообщества мы сможем правильно подготовить необходимую нормативную документацию, что в значительной мере будет способствовать развитию отрасли. У нас есть все возможности не только для того, чтобы российские производители заняли достойное место на полках магазинов внутри страны, но и уверенно вышли на экспорт", — заключила замминистра.Участники сессии обсудили также динамику потребления вина в России, вопросы фитосанитарного контроля, перспективы перевооружения и расширения производства в отрасли.
https://ria.ru/20200928/vinodelie-1577886900.html
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РИА Новости
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60
виноделие, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам

20:35 09.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вступивший в силу закон "О виноградарстве и виноделии" дает много уникальных возможностей виноделам, производящим вино только из российского винограда, заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут, выступая на сессии, посвященной перспективам отечественного виноделия в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень – 2020".
"Принятие базового закона открывает возможности для развития производства, расширения площади виноградников и увеличения присутствия на полках магазинов", — приводит слова Лут пресс-служба ведомства.
По словам замминистра, одной из первоочередных задач является синхронизация закона c нормами техрегламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", вступление в силу которого запланировано на январь 2021 года. Для того, чтобы закон был приведен в соответствие с новыми наднациональными нормами, а отрасль успела адаптироваться к изменениям, обсуждается решение о переносе техрегламента на один год.
Лут отметила, что в ближайший год Минсельхозу, определенному уполномоченным органом по новому закону, предстоит совместная с отраслевым сообществом работа по разработке и утверждению новых подзаконных актов. В настоящий момент уже проходят согласование проекты постановлений правительства по реестру виноградопригодных земель, виноградных насаждений, а также по урожайным декларациям.
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"Надеюсь, что при поддержке бизнес-сообщества мы сможем правильно подготовить необходимую нормативную документацию, что в значительной мере будет способствовать развитию отрасли. У нас есть все возможности не только для того, чтобы российские производители заняли достойное место на полках магазинов внутри страны, но и уверенно вышли на экспорт", — заключила замминистра.
Участники сессии обсудили также динамику потребления вина в России, вопросы фитосанитарного контроля, перспективы перевооружения и расширения производства в отрасли.
 
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ВиноделиеМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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