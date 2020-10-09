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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201009/yugra-1579037259.html
В Сургутском районе Югры завершают адресную программу расселения жилья
Власти Сургутского района ХМАО вышли на завершающий этап реализации адресной программы расселения жильцов домов, признанных аварийными до 2017 года, сообщил... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:57
2020-10-09T14:57
ханты-мансийский автономный округ
белый яр
наталья комарова
сургутский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> ХМАО вышли на завершающий этап реализации адресной программы расселения жильцов домов, признанных аварийными до 2017 года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Губернатор Югры <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> в пятницу провела расширенную онлайн-встречу, посвященную реализации жилищной политики, с общественниками, застройщиками, блогерами, представителями профильных департаментов правительства региона и руководителями муниципалитетов.Одной из тем встречи, которая транслировалась в соцсетях, стало улучшение жилищных условий югорчан. В прямом эфире состоялось включение из поселка <a href="http://ria.ru/location_Belyjj_JAr/" target="_blank" data-auto="true">Белый Яр</a> в Сургутском районе, где идут работы по сносу домов, признанных аварийными до января 2017 года, в рамках адресной программы, по которой необходимо расселить 31 многоквартирник."На сегодня расселено 26 аварийных домов, это 1152 человека. Мы перешли к завершающей стадии реализации адресной программы - сносу домов. До конца этого года все здания будут снесены. Денежные средства в полном объеме предусмотрены. Это позволит завершить реализацию программы", - сказал Трубецкой журналистам.По словам замглавы районной администрации Юлии Марковой, жильцы практически всех домов в рамках адресной программы уже расселены. "У нас осталось в работе пять жилых помещений", - уточнила она в беседе с губернатором Югры в ходе прямого эфира.Ранее Трубецкой подчеркивал, что вопросы местных жителей, связанные с переселением из аварийных домов, задают ему чаще всего в соцсетях, поэтому данная тема "находится в приоритете" районных властей.
https://ria.ru/20201009/yugra-1579021256.html
https://ria.ru/20201002/obekty-1578110672.html
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белый яр, наталья комарова, сургутский район, общество

В Сургутском районе Югры завершают адресную программу расселения жилья

14:57 09.10.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО вышли на завершающий этап реализации адресной программы расселения жильцов домов, признанных аварийными до 2017 года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу провела расширенную онлайн-встречу, посвященную реализации жилищной политики, с общественниками, застройщиками, блогерами, представителями профильных департаментов правительства региона и руководителями муниципалитетов.
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Одной из тем встречи, которая транслировалась в соцсетях, стало улучшение жилищных условий югорчан. В прямом эфире состоялось включение из поселка Белый Яр в Сургутском районе, где идут работы по сносу домов, признанных аварийными до января 2017 года, в рамках адресной программы, по которой необходимо расселить 31 многоквартирник.
"На сегодня расселено 26 аварийных домов, это 1152 человека. Мы перешли к завершающей стадии реализации адресной программы - сносу домов. До конца этого года все здания будут снесены. Денежные средства в полном объеме предусмотрены. Это позволит завершить реализацию программы", - сказал Трубецкой журналистам.
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По словам замглавы районной администрации Юлии Марковой, жильцы практически всех домов в рамках адресной программы уже расселены. "У нас осталось в работе пять жилых помещений", - уточнила она в беседе с губернатором Югры в ходе прямого эфира.
Ранее Трубецкой подчеркивал, что вопросы местных жителей, связанные с переселением из аварийных домов, задают ему чаще всего в соцсетях, поэтому данная тема "находится в приоритете" районных властей.
 
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругБелый ЯрНаталья КомароваСургутский районОбщество
 
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