В Сургутском районе Югры завершают адресную программу расселения жилья
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО вышли на завершающий этап реализации адресной программы расселения жильцов домов, признанных аварийными до 2017 года, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу провела расширенную онлайн-встречу, посвященную реализации жилищной политики, с общественниками, застройщиками, блогерами, представителями профильных департаментов правительства региона и руководителями муниципалитетов.
Одной из тем встречи, которая транслировалась в соцсетях, стало улучшение жилищных условий югорчан. В прямом эфире состоялось включение из поселка Белый Яр в Сургутском районе, где идут работы по сносу домов, признанных аварийными до января 2017 года, в рамках адресной программы, по которой необходимо расселить 31 многоквартирник.
"На сегодня расселено 26 аварийных домов, это 1152 человека. Мы перешли к завершающей стадии реализации адресной программы - сносу домов. До конца этого года все здания будут снесены. Денежные средства в полном объеме предусмотрены. Это позволит завершить реализацию программы", - сказал Трубецкой журналистам.
По словам замглавы районной администрации Юлии Марковой, жильцы практически всех домов в рамках адресной программы уже расселены. "У нас осталось в работе пять жилых помещений", - уточнила она в беседе с губернатором Югры в ходе прямого эфира.
Ранее Трубецкой подчеркивал, что вопросы местных жителей, связанные с переселением из аварийных домов, задают ему чаще всего в соцсетях, поэтому данная тема "находится в приоритете" районных властей.