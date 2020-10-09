https://ria.ru/20201009/yugra-1579021256.html

Очередной наемный дом социального использования возводят в Югре

Очередной наемный дом социального использования возводят в Ханты-Мансийском автономном округе для работников бюджетной сферы, информация об этом прозвучала в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:02

2020-10-09T14:02

2020-10-09T14:02

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

радужный

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Очередной наемный дом социального использования возводят в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> для работников бюджетной сферы, информация об этом прозвучала в ходе прямого эфира губернатора Югры <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Комаровой</a>.Глава региона в пятницу провела расширенную онлайн-встречу, посвященную реализации жилищной политики, с общественниками, застройщиками, блогерами, представителями профильных департаментов правительства региона и руководителями муниципалитетов.Одной из тем встречи стало строительство в автономном округе арендного жилья. В регионе построено более десятка наемных домов, в том числе три из них - социального использования. В прямом эфире состоялось включение со стройплощадки в <a href="http://ria.ru/location_Raduzhnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Радужном</a>, где компания "Нижневартовскстройдеталь" возводит первый на территории города наемный дом социального использования. Ожидается, что с 2021 года в нем по найму смогут жить педагоги, работники медицины, а также других бюджетных сфер."Ведется строительство девятиэтажного дома на 178 квартир. На объекте трудятся 333 человека, общая готовность составляет 34%. Планируемая дата ввода объекта - декабрь 2020 года", - сообщил со стройплощадки представитель компании Рустам Айсин.По его словам, проектные решения строительства здания предусматривают внедрение системы "Умный дом", с помощью которой будет вестись сбор показаний и удаленное управление счетчиками электроснабжения, индивидуальное регулирование расхода тепла, учет холодного и горячего водоснабжения для каждой квартиры.Будущие жильцы дома Марат и Эльнара Янышевы отметили, что недавно приехали в Радужный, они трудятся учителями в школе, и собственного жилья у них нет. "Строительство наемного дома - отличный шанс для нас, для других приезжих специалистов - педагогов, медиков - получить новую квартиру по приемлемой цене в рамках найма", - сказал Марат Янышев.Со своей стороны губернатор Югры подчеркнула, что появление первого для города наемного дома коснется специалистов, которые нужны для развития муниципалитета. "Рассчитываю, что проект в Радужном удастся", - добавила Наталья Комарова.

https://ria.ru/20201007/yugra-1578550515.html

https://sn.ria.ru/20200928/obrazovanie-1577781475.html

ханты-мансийский автономный округ

радужный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, радужный, общество