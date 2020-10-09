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https://ria.ru/20201009/vzryvy-1578971935.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрывов под Рязанью
Врачи по-прежнему оценивают как тяжелое состояние одной из 16 пациентов, пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области, пациентка... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:51
2020-10-09T10:51
взрывы на складах в рязанской области
ряжский район
рязань
рязанская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Врачи по-прежнему оценивают как тяжелое состояние одной из 16 пациентов, пострадавших в результате взрывов на военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, пациентка находится в коме на искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивалось как тяжелое."Четверо в Ряжской больнице, десять человек в <a href="http://ria.ru/location_Skopin/" target="_blank" data-auto="true">Скопине</a>. И двое в областной клинической больнице в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a>: пожарный, 39 лет, с ожогами лица, глаз, и женщина", - сказал Кузьминов.По его словам, женщину перевезли в Рязань из Скопинской больницы."Состояние пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое, она находится в реанимации, в коме на искусственной вентиляции легких. Состояние пожарного - средней степени тяжести, он в ожоговом отделении", - добавил собеседник агентства.Восемь человек, которые находятся в больнице Скопина, в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в травматологическом отделении больницы находится муж перевезенной в Рязань женщины, у него сотрясение. Еще у одного пострадавшего - легкий ожог дыхательных путей.Правительство региона уточняет, что непосредственно от ЧП пострадали шесть человек, из них двое находятся в облбольнице Рязани, двое - в Скопинском медицинском центре, двое – в Ряжском медицинском центре. Десять человек пострадали от последствий пожара.
https://ria.ru/20201009/vzryvy-1578945711.html
ряжский район
рязань
рязанская область
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
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взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязань, рязанская область, происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрывов под Рязанью

10:51 09.10.2020
 
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Врачи по-прежнему оценивают как тяжелое состояние одной из 16 пациентов, пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области, пациентка находится в коме на искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивалось как тяжелое.
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 06:11
В Рязанской области практически прекратились взрывы снарядов в арсенале
"Четверо в Ряжской больнице, десять человек в Скопине. И двое в областной клинической больнице в Рязани: пожарный, 39 лет, с ожогами лица, глаз, и женщина", - сказал Кузьминов.
По его словам, женщину перевезли в Рязань из Скопинской больницы.
"Состояние пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое, она находится в реанимации, в коме на искусственной вентиляции легких. Состояние пожарного - средней степени тяжести, он в ожоговом отделении", - добавил собеседник агентства.
Восемь человек, которые находятся в больнице Скопина, в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в травматологическом отделении больницы находится муж перевезенной в Рязань женщины, у него сотрясение. Еще у одного пострадавшего - легкий ожог дыхательных путей.
Правительство региона уточняет, что непосредственно от ЧП пострадали шесть человек, из них двое находятся в облбольнице Рязани, двое - в Скопинском медицинском центре, двое – в Ряжском медицинском центре. Десять человек пострадали от последствий пожара.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРяжский районРязаньРязанская областьПроисшествия
 
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