https://ria.ru/20201009/vzryvy-1578971935.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрывов под Рязанью

Врачи по-прежнему оценивают как тяжелое состояние одной из 16 пациентов, пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области, пациентка... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:51

2020-10-09T10:51

2020-10-09T10:51

взрывы на складах в рязанской области

ряжский район

рязань

рязанская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Врачи по-прежнему оценивают как тяжелое состояние одной из 16 пациентов, пострадавших в результате взрывов на военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, пациентка находится в коме на искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивалось как тяжелое."Четверо в Ряжской больнице, десять человек в <a href="http://ria.ru/location_Skopin/" target="_blank" data-auto="true">Скопине</a>. И двое в областной клинической больнице в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a>: пожарный, 39 лет, с ожогами лица, глаз, и женщина", - сказал Кузьминов.По его словам, женщину перевезли в Рязань из Скопинской больницы."Состояние пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое, она находится в реанимации, в коме на искусственной вентиляции легких. Состояние пожарного - средней степени тяжести, он в ожоговом отделении", - добавил собеседник агентства.Восемь человек, которые находятся в больнице Скопина, в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в травматологическом отделении больницы находится муж перевезенной в Рязань женщины, у него сотрясение. Еще у одного пострадавшего - легкий ожог дыхательных путей.Правительство региона уточняет, что непосредственно от ЧП пострадали шесть человек, из них двое находятся в облбольнице Рязани, двое - в Скопинском медицинском центре, двое – в Ряжском медицинском центре. Десять человек пострадали от последствий пожара.

https://ria.ru/20201009/vzryvy-1578945711.html

ряжский район

рязань

рязанская область

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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-09T10:51 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязань, рязанская область, происшествия