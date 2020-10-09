В Рязанской области практически прекратились взрывы снарядов в арсенале
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов в Рязанской области уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По состоянию на 6.00 9 октября интенсивность взрывов уменьшилась. В ночное время произошло два взрыва. Созданы шесть боевых участков тушения пожара, организована работа наземной группировки по защите населенных пунктов и тушению отдельных очагов пожаров на безопасном расстоянии", - сказал собеседник агентства.
Как отметил представитель экстренных служб, 9 октября планируется провести авиационную разведку зоны ЧС. Также продолжит работу авиация Минобороны России и наземная группировка по тушению пожара и защите населенных пунктов.
По словам собеседника агентства, к реагированию привлечены 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда, от МЧС России – 503 человека и 102 единицы техники.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.