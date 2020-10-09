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В Рязанской области практически прекратились взрывы снарядов в арсенале
Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов в Рязанской области уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T06:11
2020-10-09T06:11
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Как отметил представитель экстренных служб, 9 октября планируется провести авиационную разведку зоны ЧС. Также продолжит работу авиация Минобороны России и наземная группировка по тушению пожара и защите населенных пунктов.По словам собеседника агентства, к реагированию привлечены 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда, от <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России – 503 человека и 102 единицы техники.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
https://ria.ru/20201009/pozhar-1578944025.html
рязанская область
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Новости
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взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия

В Рязанской области практически прекратились взрывы снарядов в арсенале

06:11 09.10.2020
 
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов в Рязанской области уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По состоянию на 6.00 9 октября интенсивность взрывов уменьшилась. В ночное время произошло два взрыва. Созданы шесть боевых участков тушения пожара, организована работа наземной группировки по защите населенных пунктов и тушению отдельных очагов пожаров на безопасном расстоянии", - сказал собеседник агентства.
Как отметил представитель экстренных служб, 9 октября планируется провести авиационную разведку зоны ЧС. Также продолжит работу авиация Минобороны России и наземная группировка по тушению пожара и защите населенных пунктов.
По словам собеседника агентства, к реагированию привлечены 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда, от МЧС России – 503 человека и 102 единицы техники.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
03:33
В Рязанской области снимут режим ЧС после пожара на складе боеприпасов
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьПроисшествия
 
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