https://ria.ru/20201009/vzryvy-1578945711.html

В Рязанской области практически прекратились взрывы снарядов в арсенале

Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов в Рязанской области уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T06:11

2020-10-09T06:11

2020-10-09T06:11

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Как отметил представитель экстренных служб, 9 октября планируется провести авиационную разведку зоны ЧС. Также продолжит работу авиация Минобороны России и наземная группировка по тушению пожара и защите населенных пунктов.По словам собеседника агентства, к реагированию привлечены 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда, от <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России – 503 человека и 102 единицы техники.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.

https://ria.ru/20201009/pozhar-1578944025.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия