Выставку оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO откроют 15 октября в Москве
15:38 09.10.2020 (обновлено: 16:40 09.10.2020)
© Пресс-служба выставки ORЁLEXPOВыставку оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO откроют 15 октября в Москве
© Пресс-служба выставки ORЁLEXPO
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, в которой примут участие более 130 компаний, пройдет в Московском Гостином дворе с 15 по 18 октября, сообщают организаторы.
"В октябре мы традиционно собираемся на выставку — и это прекрасные трофеи в виде интересных встреч, знакомства с лучшими образцами оружия и снаряжения, возможностями новых технологий, встречи с профессионалами отрасли, а на этот раз еще и интереснейшие дискуссии по самым актуальным темам и с очень содержательными спикерами", - сказал организатор и совладелец проекта VaRms Михаила Хубутия, его слова приводятся в пресс-релизе.
В выставке примут участие более 130 компаний: оружейные производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии. В их числе - в основном российские фирмы, такие как "ЦКИБ СОО", Lobaev Arms, "Союз-ТМ", "Левша-Т", "Гимэкс", "Кизляр", "Шанс", "АльпИндустрия". В экспозиции будут представлены спортивное короткоствольное оружие, винтовки и двуствольные ружья, ночная тепловизионная оптика, а также новые модели снаряжения, одежды и обуви и другая продукция.
Кроме того, будут представлены современные VR-решения (тренажер-тир, аналитический стрелковый тренажер) в продвижении продукции производителей оружия, обучении стрелковому делу и развитии охоты в РФ, особенно актуальные в условиях карантинных ограничений в связи с пандемией. Особое внимание организаторы обращают на проект VaRms - виртуальный магазин, в котором пользователь может ознакомиться с различными моделями оружия, в том числе самых редких, а также протестировать их в виртуальной реальности.
В рамках выставки ORЁLEXPO-2020 запланирована насыщенная деловая программа с участием представителей Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ, стрелковых и охотничьих сообществ, крупнейших российских компаний-производителей оружия и специальной техники. Это экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, пресс-конференция.
8 октября, 11:49Онлайн-конференция, посвященная открытию выставки ORЁLEXPO12 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию Московской международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, которая пройдет с 15 по 18 октября в Гостином дворе.
Вопросы охраны природы и регулирования популяции животных обсудят представители руководства Росприроднадзора, Росзаповедцентра Минприроды РФ, депутаты Госдумы, директора Забайкальского нацпарка, Баргузинского и Сихотэ-Алинского заповедника, охотничьих клубов.
Также в программе — презентация нового большого инфраструктурного проекта в Одинцовском районе Подмосковья от организаторов выставки. Проект включает несколько разных стрельбищ в одном здании, магазины, арсеналы, аренду снаряжения, тренировочные базы и виртуальную реальность.
"Мы объединяем в Гостином дворе традиции и современные подходы, преодолеваем границы возможного, причем с полным соблюдением мер безопасности для наших гостей и участников, начиная с дистанционной покупки билетов", - прокомментировала программный директор выставки Ирина Гордина.