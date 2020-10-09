https://ria.ru/20201009/vystavka-1579048738.html

Выставку оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO откроют 15 октября в Москве

Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, в которой примут участие более 130 компаний, пройдет в Московском Гостином дворе с 15 по 18 октября, РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:38

2020-10-09T15:38

2020-10-09T16:40

россия

оружие

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости</strong>. Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, в которой примут участие более 130 компаний, пройдет в Московском <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Gostinyjjdvor" target="_blank">Гостином дворе</a> с 15 по 18 октября, сообщают организаторы.В <a href="https://orelexpo.com/" target="_blank">выставке</a> примут участие более 130 компаний: оружейные производители, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии. В их числе - в основном российские фирмы, такие как "ЦКИБ СОО", Lobaev Arms, "Союз-ТМ", "Левша-Т", "Гимэкс", "Кизляр", "Шанс", "АльпИндустрия". В экспозиции будут представлены спортивное короткоствольное оружие, винтовки и двуствольные ружья, ночная тепловизионная оптика, а также новые модели снаряжения, одежды и обуви и другая продукция.Кроме того, будут представлены современные VR-решения (тренажер-тир, аналитический стрелковый тренажер) в продвижении продукции производителей оружия, обучении стрелковому делу и развитии охоты в РФ, особенно актуальные в условиях карантинных ограничений в связи с пандемией. Особое внимание организаторы обращают на проект VaRms - виртуальный магазин, в котором пользователь может ознакомиться с различными моделями оружия, в том числе самых редких, а также протестировать их в виртуальной реальности.В рамках выставки ORЁLEXPO-2020 запланирована насыщенная деловая программа с участием представителей Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ, стрелковых и охотничьих сообществ, крупнейших российских компаний-производителей оружия и специальной техники. Это экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, <strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201012/952933026.html" target="_blank">пресс-конференция</a></strong>.Вопросы охраны природы и регулирования популяции животных обсудят представители руководства Росприроднадзора, Росзаповедцентра Минприроды РФ, депутаты Госдумы, директора Забайкальского нацпарка, Баргузинского и Сихотэ-Алинского заповедника, охотничьих клубов.Также в программе — презентация нового большого инфраструктурного проекта в Одинцовском районе Подмосковья от организаторов выставки. Проект включает несколько разных стрельбищ в одном здании, магазины, арсеналы, аренду снаряжения, тренировочные базы и виртуальную реальность.

https://ria.ru/20201008/okhota-1578790690.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оружие, новости компаний - экономика