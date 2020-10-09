https://ria.ru/20201009/vybory-1578961220.html

Пол, раса, возраст и образование определят итоги выборов в США

"Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг" - так можно представить предстоящее в США голосование на выборах президента. Расово-этнические и возрастные группы РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T09:58

2020-10-09T09:58

2020-10-09T09:58

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/30/1557033098_0:148:3113:1899_1400x0_80_0_0_2be8bf4c73be004f0b1018b68c94b77e.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> "Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг" - так можно представить предстоящее в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> голосование на выборах президента. Расово-этнические и возрастные группы имеют каждая собственные предпочтения, которые затем отражаются в поддержке той или иной партии. Белый мужчина с вероятностью более 60% поддержит республиканцев, а женщина-афроамериканка почти со стопроцентной вероятностью проголосует за демократов. Партии знают об этом и стараются приспособиться, апеллируя к тому или иному электорату.Социологический центр Pew Research на протяжении 25 лет оценивает политические предпочтения разных демографических групп и составил четкую картину предпочтений разных групп. Так, в 2016 году демократ <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> получила 48% голосов против 46% у Трампа, который выиграл лишь за счет непрямой системы голосования с выборщиками от штатов. Но единства нет почти ни в каких демографических группах.Мужчины проголосовали небольшим большинством голосов за республиканцев — 52%, тогда как 54% женщин отдали голоса демократам. Чем моложе избиратель, тем с большей вероятностью он поддержит демократов (58% в категории 18-29 лет), но более половины пожилых поддерживает республиканцев. Более половины белых (54%) за республиканцев, более 90% афроамериканцев и две трети латиноамериканцев поддерживают демократов. Также есть разделение и по образованию — 57% людей с университетским образованием поддерживают демократов, тогда как 50% против 43% людей, не имеющих диплома колледжа, поддерживают республиканцев.Имеется на выборах и своего рода демографический детерминизм. Мегаполисы почти безальтернативно голосуют за демократов, тогда как сельская местность все больше поддерживает республиканцев. За демократов — густонаселенные и богатые восточное и западное побережья (<a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a> всегда за демократов), за республиканцев — внутренние районы страны, в том числе большей частью юг США и запад (в <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техасе</a> республиканцы не допускают демократов к высоким выборным должностям уже десятилетия). Почти безальтернативно поддерживают демократов очень богатые и очень бедные американцы, тогда как нижняя страта среднего класса отдает предпочтение республиканцам.Много в разделении по демографическим группам и исторических традиций. Так, афроамериканцы традиционно поддерживают демократов с 60-х годов ХХ века, когда Демократическая партия отстаивала гражданские права. Удивительно, но за время своего существования две старейшие партии "поменялись" идеологиями: 160 лет назад "прогрессивной" партией, отстаивавшей гражданские права афроамериканцев, были республиканцы <a href="http://ria.ru/person_Avraam_Linkoln/" target="_blank" data-auto="true">Авраама Линкольна</a>, в то время как демократы были консерваторами, и многие из них поддерживали рабство в преддверии Гражданской войны.Сейчас, в XXI веке, Демократическая партия считается "прогрессивной" и более либеральной, в то время как республиканцы считаются консерваторами, хотя это разделение и условно. Тем не менее, Демократическая партия уже давно опирается на образованных избирателей, этнически-расовые меньшинства и женщин, тогда как республиканцы — на менее образованных избирателей, мужчин и белых. Учитывая растущее расовое разнообразие США, где белые к середине века должны перестать быть большинством населения, логично предположить, что демократы в перспективе должны получить преимущество перед республиканцами.Однако не все так просто. По словам Брэдли Джонса, научного сотрудника Pew Resesearch Center, партии стараются учесть предпочтения электората и меняются сами, чтобы привлечь больше избирателей."Обе партии знают (о демографических различиях в голосовании) и продолжают пытаться добиться преимуществ в разных демографических группах", - сказал Джонс на конференции в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, организованной международным пресс-центром госдепартамента.По его словам, в США поддержка тех или иных партий стала даже чертой идентичности для людей, хотя ее и можно легко изменить, в отличие от расы или пола."Партийная самоидентификация — это идентичность. Это вещь, которую люди могут изменить и меняют.... но мы видим, что подавляющее большинство людей, идентифицирующих себя или склоняющихся к определенной партии в сентябре 2018 года, продолжают идентифицировать себя с этой же самой партией в июле 2020 года", - сказал Джонс. По его словам, на это не повлияли ни импичмент Трампу, ни пандемия, ни какие-либо другие потрясения и раздоры в американской политической жизни.

https://ria.ru/20201009/tramp-1578953664.html

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html

https://ria.ru/20201008/mid-1578876525.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире