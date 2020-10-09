https://ria.ru/20201009/vstrecha-1579011251.html

Мишустин проводит встречу с Пашиняном

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:25

2020-10-09T13:25

2020-10-09T15:15

никол пашинян

евразийский экономический союз

михаил мишустин

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>, передает корреспондент РИА Новости.Премьеры проследовали на переговоры после завершения заседания Межправительственного совета <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>.

https://ria.ru/20201009/pashinyan-1579000306.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, евразийский экономический союз, михаил мишустин, в мире