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Мишустин проводит встречу с Пашиняном
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:25
2020-10-09T15:15
никол пашинян
евразийский экономический союз
михаил мишустин
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>, передает корреспондент РИА Новости.Премьеры проследовали на переговоры после завершения заседания Межправительственного совета <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>.
https://ria.ru/20201009/pashinyan-1579000306.html
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РИА Новости
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никол пашинян, евразийский экономический союз, михаил мишустин, в мире

Мишустин проводит встречу с Пашиняном

13:25 09.10.2020 (обновлено: 15:15 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЕРЕВАН, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.
Премьеры проследовали на переговоры после завершения заседания Межправительственного совета ЕАЭС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 12:42Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян заявил о готовности к возобновлению мирного процесса по Карабаху
 
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Никол ПашинянЕвразийский экономический союзМихаил МишустинВ мире
 
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