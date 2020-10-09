https://ria.ru/20201009/vstrecha-1579011251.html
Мишустин проводит встречу с Пашиняном
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:25
2020-10-09T13:25
2020-10-09T15:15
никол пашинян
евразийский экономический союз
михаил мишустин
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>, передает корреспондент РИА Новости.Премьеры проследовали на переговоры после завершения заседания Межправительственного совета <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>.
https://ria.ru/20201009/pashinyan-1579000306.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, евразийский экономический союз, михаил мишустин, в мире