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https://ria.ru/20201009/voz-1579107173.html
ВОЗ предложила Китаю начать работу по выявлению источника COVID-19 онлайн
Всемирная организация здравоохранения предложила Китаю начать работу международных экспертов по выявлению источника COVID-19 онлайн, а после одобрения властей... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:52
2020-10-09T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
китай
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения предложила <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> начать работу международных экспертов по выявлению источника COVID-19 онлайн, а после одобрения властей направить группу в страну для физического исследования, заявил на брифинге в пятницу директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, комментируя ситуацию с новыми закрытиями стран в связи с ростом заражений новым вирусом."Мы готовы начать быстро двигаться вперед. Мы можем направить команду на место в течение 24 часов. Но сейчас согласовывается финальный состав команды. Мы бы хотели, чтобы она, и об этом были дискуссии с высокопоставленными китайскими партнерами, начала свою работу виртуально, если условия позволяют, а потом уже была направлена на место", - сказал он.По его словам, идея заключается в том, чтобы иностранные эксперты "установили виртуальные отношения" со своими китайскими коллегами, чтобы оценить уже имеющиеся данные и работу, которую проделали эксперты КНР. И ВОЗ теперь ожидает ответа по этому вопросу от китайской стороны.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html
https://ria.ru/20201009/voz-1579102475.html
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весь мир
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, китай, в мире

ВОЗ предложила Китаю начать работу по выявлению источника COVID-19 онлайн

19:52 09.10.2020 (обновлено: 19:57 09.10.2020)
 
© REUTERS / Thomas PeterВ китайской лаборатории Sinovac в Пекине
В китайской лаборатории Sinovac в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Thomas Peter
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения предложила Китаю начать работу международных экспертов по выявлению источника COVID-19 онлайн, а после одобрения властей направить группу в страну для физического исследования, заявил на брифинге в пятницу директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, комментируя ситуацию с новыми закрытиями стран в связи с ростом заражений новым вирусом.
"Мы готовы начать быстро двигаться вперед. Мы можем направить команду на место в течение 24 часов. Но сейчас согласовывается финальный состав команды. Мы бы хотели, чтобы она, и об этом были дискуссии с высокопоставленными китайскими партнерами, начала свою работу виртуально, если условия позволяют, а потом уже была направлена на место", - сказал он.
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По его словам, идея заключается в том, чтобы иностранные эксперты "установили виртуальные отношения" со своими китайскими коллегами, чтобы оценить уже имеющиеся данные и работу, которую проделали эксперты КНР. И ВОЗ теперь ожидает ответа по этому вопросу от китайской стороны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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