https://ria.ru/20201009/voz-1579107173.html

ВОЗ предложила Китаю начать работу по выявлению источника COVID-19 онлайн

Всемирная организация здравоохранения предложила Китаю начать работу международных экспертов по выявлению источника COVID-19 онлайн, а после одобрения властей... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:52

2020-10-09T19:52

2020-10-09T19:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

воз

китай

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения предложила <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> начать работу международных экспертов по выявлению источника COVID-19 онлайн, а после одобрения властей направить группу в страну для физического исследования, заявил на брифинге в пятницу директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, комментируя ситуацию с новыми закрытиями стран в связи с ростом заражений новым вирусом."Мы готовы начать быстро двигаться вперед. Мы можем направить команду на место в течение 24 часов. Но сейчас согласовывается финальный состав команды. Мы бы хотели, чтобы она, и об этом были дискуссии с высокопоставленными китайскими партнерами, начала свою работу виртуально, если условия позволяют, а потом уже была направлена на место", - сказал он.По его словам, идея заключается в том, чтобы иностранные эксперты "установили виртуальные отношения" со своими китайскими коллегами, чтобы оценить уже имеющиеся данные и работу, которую проделали эксперты КНР. И ВОЗ теперь ожидает ответа по этому вопросу от китайской стороны.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html

https://ria.ru/20201009/voz-1579102475.html

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весь мир

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, китай, в мире