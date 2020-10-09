https://ria.ru/20201009/voz-1579107173.html
ВОЗ предложила Китаю начать работу по выявлению источника COVID-19 онлайн
Всемирная организация здравоохранения предложила Китаю начать работу международных экспертов по выявлению источника COVID-19 онлайн, а после одобрения властей... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:52
2020-10-09T19:52
2020-10-09T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
китай
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения предложила <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> начать работу международных экспертов по выявлению источника COVID-19 онлайн, а после одобрения властей направить группу в страну для физического исследования, заявил на брифинге в пятницу директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, комментируя ситуацию с новыми закрытиями стран в связи с ростом заражений новым вирусом."Мы готовы начать быстро двигаться вперед. Мы можем направить команду на место в течение 24 часов. Но сейчас согласовывается финальный состав команды. Мы бы хотели, чтобы она, и об этом были дискуссии с высокопоставленными китайскими партнерами, начала свою работу виртуально, если условия позволяют, а потом уже была направлена на место", - сказал он.По его словам, идея заключается в том, чтобы иностранные эксперты "установили виртуальные отношения" со своими китайскими коллегами, чтобы оценить уже имеющиеся данные и работу, которую проделали эксперты КНР. И ВОЗ теперь ожидает ответа по этому вопросу от китайской стороны.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579100253.html
https://ria.ru/20201009/voz-1579102475.html
4
весь мир
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, китай, в мире